重力 + 智感传感器双感知协同，华为详解鸿蒙 HarmonyOS 7.0「智感旋转」系统级能力

IT之家 11 月 4 日消息，在今年 10 月 1 日发布的华为 Mate 90 系列旗舰手机上，「智感旋转」功能正式回归。已经购买到 Mate 90 的用户可在设置中搜索「智感旋转」跳转至如下页面，并开启该功能。

开启自动旋转开关，将手机水平放置后打开图库照片。如果照片能随人脸朝向自动切换横竖屏，则功能正常，否则异常。在游戏、导航、暗光等场景中，屏幕旋转基于重力传感器，不会根据人脸朝向自动旋转。

IT之家注意到，华为官方今日发文，详细介绍了这一能力。据称，「智感旋转」是华为在 HarmonyOS 7.0 及以上版本推出了系统级创新能力，通过「重力传感器 + 智感传感器」双感知协同，实现用户意图感知。

此外，「智感旋转」还新增智感传感器识别人脸朝向，结合设备重力角度综合计算最优显示方向，让屏幕贴合用户真实观看视角，提升屏幕旋转准确率。该能力为系统级原生实现，开发者无需自行接入人脸检测、角度计算等复杂能力，就可以让应用获得适配效果。

据IT之家了解，在 2019 年，华为发布了 Mate 30 系列手机，并率先带来智感旋转功能。该功能支持识别人脸方向，智能切换横屏、竖屏。例如：竖持手机斜躺，手机屏幕不会旋转，横持手机则会旋转。

华为智感旋转功能一经发布，便一直预装在华为旗舰手机中，包括经典的 P40 系列、Mate 40 系列、P50 Pro（麒麟版）等。然而，该功能在 Mate 50 之后便遗憾退场，缺席了数代旗舰机型。