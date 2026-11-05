法国一银行遭网络攻击，约 1 亿欧元被转走并兑换成加密货币

IT之家 11 月 5 日消息，法国地区性银行阿尔凯亚互助信贷银行（Crédit Mutuel Arkéa）周三表示，该行遭遇网络攻击，黑客通过此次攻击实施了欺诈性转账，涉案金额约为 1 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 7.5 亿元人民币）。

该银行表示，此次攻击目前已得到控制。黑客入侵了阿尔凯亚银行自身的账户，并向其他银行账户转账，并未侵入客户账户，因此客户没有遭受任何资金损失。

阿尔凯亚银行补充称，被盗资金随后通过专业交易平台兑换成了加密货币。目前，部分资金已被冻结，银行也正在采取其他措施追回剩余资金。

该银行排除了相关转账由人为操作失误造成的可能性，并表示：“这是一次来自外部的复杂网络攻击。”

不过，该机构没有透露黑客具体采用了何种攻击手段，也没有说明幕后人员的身份。

巴黎检察官办公室向法新社（AFP）发表声明称，已就此案正式展开调查。声明称，调查涉及“一起由有组织团伙实施的针对自动化数据处理系统的攻击”。

对于法国媒体《电讯报》（Le Télégramme）报道的 1.33 亿美元（现汇率约合 8.89 亿元人民币）损失金额，该银行拒绝予以确认，但承认此次攻击造成的损失规模较大。

银行方面补充称：“此次攻击涉及的资金总额仍在评估中，但相关金额尚不足以影响集团的财务健康状况和整体稳健性。”

今年上半年，阿尔凯亚银行实现净利润 2.3 亿欧元（现汇率约合 17.26 亿元人民币）。

本周早些时候，专门追踪区块链资金流向的独立调查人员 ZachXBT 已在社交媒体上披露了这起欺诈事件。区块链是加密货币交易所依赖的底层技术系统。这名匿名网络调查人员表示，被盗资金通过多个在加密货币交易平台开设的账户进行了转移。