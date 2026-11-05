为加强高阶智驾技术研发能力，上汽集团拟与延电科技、Momenta 设立合资公司

IT之家 11 月 5 日消息，上汽集团今日公告，为加强公司高阶智驾技术研发能力，赋能整车产品提升在全球市场的竞争力，董事会审议通过相关决议，拟与延电科技有限责任公司、魔门塔（苏州）科技有限公司（Momenta）共同设立合资公司（名称待定）。

IT之家获悉，新公司注册资本 3 亿元，其中：

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公开工商信息显示，延电科技有限责任公司成立于 2022 年 6 月 27 日，注册资本 1 亿元，法定代表人为臧纯高，其唯一股东为延锋汽车饰件系统有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，与上汽集团同属上海汽车工业集团体系。

延电科技定位为延锋旗下自主电子业务平台，聚焦智能座舱领域，以座舱域控制器为核心，产品融入交互智能、场景智能与个性化服务，总部位于上海，并在上海、南京设有研发中心，在徐州设有智能制造基地。

上汽集团与 Momenta 的合作此前已相当深入。上汽集团是 Momenta 第一大机构股东，Momenta 亦反向持股智己汽车，双方形成“双向持股、战略互嵌”的资本关系；自智己品牌诞生起，其全系车型的辅助驾驶解决方案均由 Momenta 提供，双方联合研发 IM AD 智能辅助驾驶系统。

Momenta（魔门塔）成立于 2016 年，2026 年 7 月 8 日在香港交易所主板挂牌上市，股票代码 6880.HK，发行价为 295.6 港元 / 股，上市首日总市值突破 700 亿港元，被称为港股“物理 AI 第一股”，其 CEO 为曹旭东。

技术层面，Momenta 将自身定位为物理 AI 基座模型提供商，采用“一个数据飞轮、两条业务腿”的战略，即通过数据驱动算法迭代，同步推进量产自动驾驶与完全无人驾驶业务，2026 年 4 月量产落地 R7 世界模型，支撑乘用车、无人物流车、无人驾驶卡车、无人驾驶出租车及机器人等多场景落地。