华为擎云 HM650 / HM650g 面向政企客户，确认不在电商及线下体验门店出售

IT之家 11 月 5 日现场消息，在今天的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会现场，华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东正式发布了首款鸿蒙台式机 —— 华为擎云 HM650 系列。
然而此次峰会并未公布新电脑的售价情况。IT之家从华为官方了解到，此产品面向政企客户，不在电商及线下体验门店出售，目前仅可联系当地华为代表处政企销售人员或代理商进行购买。系列电脑各机型的版本规格如下：
华为擎云 HM650
华为擎云 HM650 麒麟 X90 16GB / 512GB / 集显
华为擎云 HM650 麒麟 X90 16GB / 512GB / 集显 WIFI
华为擎云 HM650g
华为擎云 HM650g 高能版 麒麟 X90 16GB / 512GB / 集显
华为擎云 HM650g 麒麟 X90 16GB / 256GB / 1TB / 集显（256GB SSD＋1TB HDD）
华为擎云 HM650g 麒麟 X90 16GB / 512GB / 集显
华为擎云 HM650g 麒麟 X90 16GB / 512GB / 1TB / 集显（512GB SSD＋1TB HDD）
首款鸿蒙商用台式机华为擎云 HM650 系列核心亮点一图知如下：