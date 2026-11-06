复刻 1979 年初代 Walkman 耳机：索尼推出全新 MDR-3R 加入 USB-C 接口，售价 59.99 美元

IT之家 11 月 6 日消息，索尼于当地时间 11 月 5 日正式发布了新款 MDR-3R 有线耳机，采用了 1979 年初代 Walkman TPS-L2 的经典设计，并加入 USB-C 接口、内置麦克风和线控功能，官方售价为 59.99 美元（IT之家注：现汇率约合 401.1 元人民币）。

初代 Walkman 耳机型号为 MDR-3L2，采用轻量化贴耳式设计，配备可调节灰色塑料头梁、金属伸缩滑轨以及标志性的橙色圆形耳垫。与如今常见的大尺寸头戴式耳机不同，这款经典产品整体造型更加纤细。

新款 MDR-3R 延续了初代产品的外观设计，保留轻量化开放式结构，并提供橙色和蓝色两种可替换耳垫。索尼还为产品重新设计了包装和说明书，使其延续经典机型的复古风格。

索尼表示，MDR-3R 不再采用传统 3.5mm 耳机接口，而是改用 USB-C，可以直接连接兼容的智能手机等设备，无需充电、蓝牙配对或安装更新。同时，耳机配备线控和内置麦克风，支持音乐操作及通话功能。

音频配置方面，索尼为 MDR-3R 配备了与初代 MDR-3 相同规格的 23mm 驱动单元，经过重新调整后，力求保留原版声音风格，同时适应现代用户的聆听需求。索尼表示，新款耳机能够提供自然人声和均衡的声音表现。

此外，索尼还与 Netflix 合作推出 MDR-3R Stranger Things 特别版，设计灵感来自《怪奇物语》，采用黑色和红色耳垫，并在头梁上加入《怪奇物语》标志及定制包装。该版本美国售价为 79.99 美元。

索尼此次重新推出经典有线耳机，也保留了无需电池、无需蓝牙连接的使用方式。不过，MDR-3R 并未加入主动降噪功能，主要延续原版产品的轻量化设计和有线聆听体验。