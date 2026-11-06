全球海拔最高并网光热电站西藏阿里投运，实现昼夜连续供电

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，今天（11 月 6 日），位于西藏阿里地区的中广核“零碳”光储热电示范项目首台机组并网发电。这是全球海拔最高的并网光热电站，将进一步提升阿里地区清洁能源供应保障能力。

IT之家从报道获悉，该项目位于西藏阿里地区噶尔县，平均海拔 4300 米，总装机容量 15 万千瓦，由 10 万千瓦光伏电站和 5 万千瓦光热电站组成。与普通光伏发电不同，这座光热电站能将白天光伏发出的电转化为热能储存起来，在夜间或光照不足时释放热量用于发电，实现昼夜连续供电。

项目建设期间，累计带动当地 500 多名农牧民就业。全面建成投产后，预计年发电量约 2.7 亿千瓦时，每年可减排二氧化碳约 16.82 万吨，为阿里地区能源保供和绿色低碳发展提供支撑。