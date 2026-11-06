全球海拔最高并网光热电站西藏阿里投运，实现昼夜连续供电

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，今天（11 月 6 日），位于西藏阿里地区的中广核“零碳”光储热电示范项目首台机组并网发电。这是全球海拔最高的并网光热电站，将进一步提升阿里地区清洁能源供应保障能力。
IT之家从报道获悉，该项目位于西藏阿里地区噶尔县，平均海拔 4300 米，总装机容量 15 万千瓦，由 10 万千瓦光伏电站和 5 万千瓦光热电站组成。与普通光伏发电不同，这座光热电站能将白天光伏发出的电转化为热能储存起来，在夜间或光照不足时释放热量用于发电，实现昼夜连续供电。
项目建设期间，累计带动当地 500 多名农牧民就业。全面建成投产后，预计年发电量约 2.7 亿千瓦时，每年可减排二氧化碳约 16.82 万吨，为阿里地区能源保供和绿色低碳发展提供支撑。
延伸阅读
光热发电与光伏发电的原理并不相同。光热发电是利用熔盐等介质吸收太阳光中的热能，再通过热交换产生蒸汽推动汽轮机发电；其关键优势在于可以把热能储存下来，在夜间或阴雨天继续发电，弥补光伏在夜间和阴雨天不能发电的缺口，并具备类似火电厂的调峰调频能力。塔式光热电站通常利用大规模自动跟踪太阳的定日镜场阵列，将太阳光精准反射到吸热塔顶部的吸热器上，加热内部的熔盐至约 540℃—560℃，再通过高温熔盐与水热交换产生高温高压蒸汽，驱动汽轮机发电。光热发电的主要技术路线包括塔式、槽式、菲涅尔式等。
中广核阿里雪域高原“零碳”光储热电示范项目于 2022 年 9 月启动，总投资 27.8 亿元。项目建设内容包括 100 兆瓦光伏、100 兆瓦时电化学储能以及 50 兆瓦光热，是西藏地区首套“光伏＋熔盐电加热器＋异步互联储能”光热技术路线示范工程。其中 100 兆瓦光伏项目已于 2022 年底并网发电，此次并网的是 50 兆瓦光热部分。阿里地区曾长期面临缺电问题。2020 年 12 月，阿里与藏中电网联网工程建成投运，工程起于日喀则市桑珠孜区，止于阿里地区噶尔县，输电线路全长 1689 千米，塔位平均海拔 4572 米、最高海拔 5357 米，是世界海拔最高的超高压输变电工程之一。该工程结束了阿里电网孤网运行的历史，使沿线 16 个县、38 万农牧民的安全可靠用电问题得到解决和改善。
从全国范围看，中国电力企业联合会数据显示，截至 2026 年 6 月底，我国已建成投运光热发电项目 24 个，装机容量达 210 万千瓦，位居全球第二，在建项目 26 个、装机容量 320 万千瓦。2025 年 12 月，国家发展改革委、国家能源局发布的《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》提出，到 2030 年光热发电总装机规模力争达到 1500 万千瓦左右。