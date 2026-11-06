谷歌确认高通骁龙手机已支持安卓 Linux 终端，红魔 12 Pro 实测可用

IT之家 11 月 6 日消息，9to5Google 发现，高通最新一代骁龙芯片已开始支持安卓系统内置的 Linux Terminal 应用，搭载骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 的红魔 12 Pro 确认可运行该功能，意味着此前长期缺席的骁龙平台终于加入 Android Linux Terminal 兼容阵营。

公开报道显示，此前 Android Linux Terminal 主要应用于搭载 Tensor 芯片的 Pixel 手机，随后三星也为部分搭载 Exynos 芯片的 Galaxy 机型提供了相关支持，但骁龙平台一直未能进入兼容范围。

简单来说，Android Linux Terminal 可通过 Android Virtualization Framework（AVF，Android 虚拟化框架）创建虚拟机，在手机上运行 Linux 系统。设备除了需要支持 AVF，还需要提供兼容的虚拟机环境。

过去的部分骁龙芯片虽然具备一定的虚拟化能力，但并不满足该应用所需的条件，因此无法正常运行 Linux Terminal。

此次兼容性变化与谷歌此前公布的底层架构支持计划有关。谷歌于 2026 年 10 月 7 日发布的官方安全博客文章中表示，联发科已宣布在天玑 9600 Pro 上支持基于 protected KVM（pKVM）的 Android On-device AI Seal 架构，高通骁龙芯片组也将通过 AVF 支持这一架构。

不过，谷歌这项公告主要讨论的是设备端 AI 安全隔离架构，并未直接宣布骁龙手机全面支持 Linux Terminal。

据 9to5Google 当地时间 11 月 4 日实测确认，搭载骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 的红魔 12 Pro 已经能够运行 Android Linux Terminal。这也是目前已知首款实现该功能的骁龙手机。

9to5Google 介绍称，该机运行 Linux Terminal 时，默认分配 1GB 内存，用户可以手动将可用内存提高至 10.6GB。此外，用户还可以调整显示分辨率，并启用 Keep Awake（保持唤醒）功能。

该机还支持 Linux 图形界面功能，理论上可以运行 GIMP 等 Linux 图形应用。不过，9to5Google 在测试过程中，尝试使用常规安装命令时遇到了 404 错误，因此部分软件的实际安装体验仍存在限制。

存储空间方面，红魔 12 Pro 的 Linux Terminal 可用空间固定为 132GB，无法像部分其他设备一样调整虚拟机磁盘容量。

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