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雷蛇《异环》联动定制礼盒上线：1999 元限量 500 份，附赠头像框及游戏道具

2026/11/6 10:24:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 6 日消息，雷蛇今日公布了与《异环》的联动定制礼盒，售价 1999 元，全球限量 500 份，现已在天猫和B站开售。礼盒内包含两款雷蛇外设与一组游戏主题周边。

其中，键盘为雷蛇隐蛛迷你版 65%，采用 68 键 65% 紧凑布局，搭载霍尔效应磁轴，触发行程可在 0.1 毫米至 4.0 毫米之间调节，支持快速触发、热插拔与有线 / 2.4G / 蓝牙三模连接，有线模式下轮询率最高 8000Hz。IT之家注意到，该键盘单独零售价为 1099 元。

鼠标为雷蛇毒蝰 V3 专业版 SE，重量 54 克，搭载第二代 Razer Focus Pro 35K 光学传感器，最高灵敏度 35000 DPI，在 1000Hz 轮询率下续航约 95 小时，搭配 HyperPolling 接收器可提升至 8000Hz 轮询率，单独零售价 749 元。

周边部分与游戏角色直接绑定。礼盒内含异环主题键帽套装、键盘贴纸与钥匙扣，以及两款鼠标防滑贴，分别以“薄荷”和“安魂曲”命名。礼盒另附雷蛇专属定制头像框及游戏道具礼包，将外设消费与游戏内身份标识绑定。

《异环》由 Hotta Studio 研发、完美世界发行，于 2026 年 4 月 29 日公测，定位超自然都市开放世界 RPG，故事舞台为海特洛市。

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关键词：雷蛇异环

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