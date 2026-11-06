2027 款东风标致 408 车型上市，官方指导价 9.97 万元

IT之家 11 月 6 日消息，2027 款东风标致 408 今日正式上市，仅有 360THP Pro 车型，官方指导价 9.97 万元，还可叠加 10,000 元现金优惠与 6,000 元限时现金红包。

新车外观不变，外部尺寸仍为 4750/1820/1488 毫米，轴距 2730 毫米，定位 A+ 级紧凑型轿车。此次改款的外观变化集中在车色：新增南法黄与梧桐绿两款配色，官方称选装价值 3000 元，上市期限时免费。

配置调整是 2027 款 408 相对现款的主要差异点。新车标配 Blue-i 4.0 智能网联系统与车规级芯片，支持 AI 语音控制；智能云车机支持 200 余款应用下载；新增的数字钥匙支持远程预调车内温度、手机寻车鸣笛以及临时分享；带透明底盘功能的 360° 全景影像列为标配。此外，四门一键升窗（带防夹）、锁车自动折叠外后视镜、主副驾电动座椅八向调节等配置以限量 1100 台的方式免费加赠。

动力方面同样未作更改，继续搭载第四代 360THP 1.5T 四缸涡轮增压发动机，最大功率 127 千瓦（173 马力），峰值扭矩 255 牛 · 米，匹配爱信 6 速手自一体变速箱。官方 WLTC 综合油耗为 6.1 升 / 100 公里，可使用 92 号汽油。

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