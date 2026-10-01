苹果公布其首款触控 MacBook Pro 官方设计素材

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司今天（10 月 29 日）更新其“Apple 设计资源”门户网站，为首款配备 PROLED XDR 显示屏、支持触控的全新 MacBook Pro 提供官方设计素材。

UI / UX 设计师、开发者及内容创作者无需等待第三方模板，即可在官方素材基础上制作适配新机的界面演示、宣传图和应用展示内容。

IT之家援引博文介绍，此次新增的可下载 .dmg 文件包含新款 MacBook Pro 的透明 PNG 图像，覆盖不同配色与尺寸；同时提供 PSD 文件，已精确遮罩显示屏区域。

设计师可以直接将自家的界面、网页布局或应用画面置入屏幕区域，快速生成高保真的产品效果图。

苹果的设计资源门户长期为开发者与设计师提供覆盖苹果平台、产品和技术的设计指南，以及 Figma、Sketch、Keynote、Photoshop、PDF、PNG、SVG 等多格式素材；此外还包括字体、SF Symbols、图标编辑器、视差预览器。

参考

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac

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