续航未打折扣：苹果首款触控 MacBook Pro 最长连续播放 24 小时视频

IT之家 10 月 29 日消息，太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间 10 月 29 日凌晨 1 点）在洛杉矶举行的“Pro and Tell”体验活动中，苹果公司发布配备 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro，不过满电续航并未因此打折扣。

图源：苹果

根据苹果官网公示信息，配备 PROLED XDR 显示屏的苹果首款触控 MacBook Pro 续航如下：

16 英寸 M5 Max 机型：满电续航最长可连续播放 22 小时视频，最长可连续上网 16 小时

16 英寸 M5 Pro 机型：满电续航最长可连续播放 24 小时视频，最长可连续上网 17 小时

14 英寸 M5 Max 机型：满电续航最长可连续播放 20 小时视频，最长可连续上网 13 小时

14 英寸 M5 Pro 机型：满电续航最长可连续播放 22 小时视频，最长可连续上网 14 小时

IT之家援引 MacRumors 报道，对比配备 Mini LED 屏幕的 14 英寸 / 16 英寸 MacBook Pro 机型，最长续航表现预估时间相同。

电池配置方面，14 英寸 PROLED 与 Mini LED 机型均配备 72.4 瓦时电池（来自外文报道，苹果中国官网显示 PROLED 配 72.6 瓦时电池），16 英寸机型则配备 100 瓦时电池。

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac