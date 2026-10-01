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续航未打折扣：苹果首款触控 MacBook Pro 最长连续播放 24 小时视频

2026/10/29 3:38:17 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 29 日消息，太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间 10 月 29 日凌晨 1 点）在洛杉矶举行的“Pro and Tell”体验活动中，苹果公司发布配备 PROLED XDR 显示屏的首款触控 MacBook Pro，不过满电续航并未因此打折扣。

图源：苹果

根据苹果官网公示信息，配备 PROLED XDR 显示屏的苹果首款触控 MacBook Pro 续航如下：

  • 16 英寸 M5 Max 机型：满电续航最长可连续播放 22 小时视频，最长可连续上网 16 小时

  • 16 英寸 M5 Pro 机型：满电续航最长可连续播放 24 小时视频，最长可连续上网 17 小时

  • 14 英寸 M5 Max 机型：满电续航最长可连续播放 20 小时视频，最长可连续上网 13 小时

  • 14 英寸 M5 Pro 机型：满电续航最长可连续播放 22 小时视频，最长可连续上网 14 小时

IT之家援引 MacRumors 报道，对比配备 Mini LED 屏幕的 14 英寸 / 16 英寸 MacBook Pro 机型，最长续航表现预估时间相同。

电池配置方面，14 英寸 PROLED 与 Mini LED 机型均配备 72.4 瓦时电池（来自外文报道，苹果中国官网显示 PROLED 配 72.6 瓦时电池），16 英寸机型则配备 100 瓦时电池。

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac

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关键词：MacBook Pro苹果

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