我国自主四代核电，全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，江苏徐圩核能供热发电厂的高温气冷堆“炽龙一号”核岛建设今日（11 月 6 日）全面启动，这标志着我国自主四代核电技术迈入规模化商业化落地阶段。

高温气冷堆“炽龙一号”是我国自主研发、拥有完全自主知识产权的第四代先进核能技术。它采用球形燃料元件，能耐受 1620 摄氏度高温，即使核电站丧失冷却功能，反应堆也能靠自然散热保持安全。这种“固有安全”的特性，为高温气冷堆的规模化应用打下了基础。

当反应堆运行时，冷却剂氦气可以将核反应产生的热量带出堆芯。由于氦气化学性质稳定、出口温度高，高温气冷堆不仅能发电，还能提供高温工业蒸汽，具有广泛的应用领域。

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据中国核工业集团介绍，高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统，2006 年被确定为十六个国家科技重大专项之一，2008 年 2 月国务院批准其总体实施方案，2012 年 12 月示范工程正式开工。

位于山东威海荣成石岛湾的高温气冷堆核电站示范工程于 2023 年 12 月 6 日投入商业运行，是全球首座投入商业运行的第四代核电站，其设备国产化率达到 93.4%，全厂 1.5 万多台套设备中有 2201 台套为首创、660 台套为全球首创。

此次建设的江苏徐圩核能供热发电厂位于连云港市徐圩新区，是全球首个将第三代核电技术“华龙一号”与第四代高温气冷堆耦合的核能综合利用项目，一期规划建设 2 台“华龙一号”压水堆机组和 1 台高温气冷堆机组，总装机 3076MW，并配套建设蒸汽换热站。

该项目一期工程于 2024 年 8 月获批，2026 年 1 月 16 日 1 号机组核岛开始混凝土浇筑，计划 2030 年首台机组投产、2031 年全部完工。建成后年可供应工业蒸汽 3250 万吨，最大发电量超 115 亿度，每年可减少燃用标准煤 726 万吨、减排二氧化碳 1960 万吨。

在运行模式上，“华龙一号”负责完成首轮能量转换、稳定产出饱和蒸汽，高温气冷堆则对饱和蒸汽进行二次再热，提升蒸汽参数与品质，项目采用“以热定电、热电联供”机制。

技术层面，高温气冷堆以氦气作冷却剂、石墨作慢化剂，采用 TRISO 包覆颗粒球形燃料元件和全陶瓷堆芯结构，一回路冷却剂氦气出口温度可达 750 摄氏度，能够产生 541 摄氏度的过热蒸汽，即使采用传统蒸汽循环方式，发电效率也可达 40% 以上。

其“固有安全”特性源于物理机理：当温度升到约 1600 摄氏度时，链式反应会因多普勒效应等原因基本停止，而这一温度低于燃料本身的耐受能力，因此“堆芯熔毁”在物理上被极大抑制。

第四代核能系统概念由第四代核能系统国际论坛（GIF）于 2002 年从上百种概念中遴选出六种候选堆型，包括钠冷快堆、高温气冷堆、熔盐堆、铅冷快堆、气冷快堆和超临界水冷堆，我国目前在多条路线上并行推进。

在应用领域上，除发电和工业供汽外，高温气冷堆还能产生满足石油精炼、煤化工、稠油热采等需求的高品质蒸汽，并适用于大规模、工业化制取绿氢。随着石岛湾示范工程投入商运，我国高温气冷堆产业链已初步形成，60 万千瓦高温气冷堆技术方案也已形成并完成初步设计。