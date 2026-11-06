蓝色起源新格伦火箭复飞推迟至 2027 年 1 月，此前目标是今年年底

IT之家 11 月 6 日消息，北京时间 11 月 6 日，据 CNBC 报道，杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）旗下的蓝色起源（Blue Origin）已将旗舰火箭“新格伦”（New Glenn）的复飞时间推迟至 2027 年 1 月。公司此前目标是在今年年底前发射。

蓝色起源 CEO 戴夫 · 林普（Dave Limp）在周三发给员工的备忘录中表示，复飞时间推迟是因为卡纳维拉尔角发射台重建出现延误，其中包括夏季恶劣天气的影响。CNBC 看到了这份备忘录。

“这一小幅调整不会削弱我们已经取得的成就，也不会削弱未来工作的重要性。”林普写道，“让‘新格伦’复飞仍是我们的首要任务 —— 这值得。”

《金融时报》早些时候报道了这份备忘录。一位知情人士向 CNBC 表示，2027 年 1 月的时间点比蓝色起源此前设定的发射目标晚约 10 天。该人士因涉内部信息而要求匿名。

今年 5 月，“新格伦”在一次热试车中发生爆炸，严重损坏了蓝色起源位于佛罗里达州的发射台。按原计划，该公司几天后就要为亚马逊的 Leo 卫星互联网服务部署 48 颗卫星。

此后，蓝色起源迅速修复发射设施，并调整了发射台配置。贝索斯上个月对福克斯新闻表示，公司仍预计“新格伦”将在 12 月再次飞行。

林普表示，蓝色起源在恢复工作上取得了很大进展，但他也指出，“以这种速度重建并不容易”。

“你们在复飞工作上的集体努力堪称非凡。”林普写道，“短短六个月里，蓝色团队完成了许多人认为需要数年才能完成的事情。”

这次事故发生的时机并不有利。蓝色起源一直在努力提高发射频率，以在商业和政府客户方面与主要竞争对手埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 展开竞争。

“新格伦”的延迟也拖累了亚马逊 Leo 星座的建设。亚马逊在该项目的一部分发射任务上依赖蓝色起源。在此期间，亚马逊已转向联合发射联盟（United Launch Alliance）和阿丽亚娜空间公司（Arianespace）等其他供应商，尤其是在 SpaceX 逐步淘汰猎鹰 9 号发射、优先测试其星舰火箭之际。

美国国家航空航天局（NASA）还将蓝色起源纳入其“阿耳忒弥斯”重返月球计划的多个合同，包括一份月球着陆器合同。

上个月，蓝色起源宣布对其佛罗里达州发射设施进行新的投资，目标是到本十年末支持每周多次飞行。