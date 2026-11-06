中国移动发布 6G 智能应用共创行动：多城市打造 6G 实训场，上行能力推向 Gbps 级

IT之家 11 月 6 日现场消息，以“共创智能经济新形态”为主题的 2026 移动网络大会于今日（11 月 6 日）在广东广州举行。中国移动总工程师、中国工程院院士王晓云在大会上发表了题为《6G 共创，智赢未来》的主题演讲，并发布“中国移动 6G 智能应用共创行动”。

该行动旨在联合产业合作伙伴，挖掘 6G 高价值场景，牵引 6G 网络技术创新，共同培育 6G 智能应用新产品、新业态。

中国工程院院士邬贺铨，宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯，宇树科技创始人兼 CEO 王兴兴，西门子数字化工业大中华区智能制造软件负责人 Nicholas Hansen，智元合伙人、联席总裁熊彦，Rokid 乐奇首席科学家周军等行业专家及合作伙伴代表通过寄语视频，表达了对 6G 智能应用共创行动的期待与展望。

王晓云指出，6G 将成为智能时代的新型网络底座，以网强智，提供更强的连接服务以及超越连接服务，支撑千亿级智能机器人、AI 手机等智能体的泛在普惠应用，驱动智能互联网的蓬勃发展，催生智能服务的新范式、新业态。

更强的连接服务体现为三个核心能力：

一是大上行， 6G 将上行能力推向 Gbps 级 ，可更好的支持智能体感知、交互所需的海量数据上传，特别是满足多智能体同时并发的上行需要。

二是确定性，6G 不仅将提供超低时延的传输能力， 还进一步将时延抖动降至毫秒级 ，满足智能体的精准控制要求，在未来智能机器人远程操控等场景将发挥更大作用。

三是群组连接，6G 支持秒级的多智能体间动态发现、灵活组网，以超低时延的交互保障群智协同效率。

超越连接服务体现为算力、数据、安全等融合能力的供给：

一是泛在的低时延算力服务， 6G 将就近提供智算资源 ，支持终端的推理任务按需实时卸载到网络，让终端更加轻量化、长续航、低成本。

二是高质量、开放的数据服务， 6G 基站具备环境感知能力 ，通过时空数据共享，赋能 AI 模型训练和推理应用。

三是可信的安全管理，6G 将提供智能体鉴权认证、全程可信等能力，努力让智能体“进得来、认得出、可溯源”。

王晓云表示，6G 智能应用培育的关键在于“早”与“共”。现在距离 6G 标准冻结已不到 30 个月，只有“早”，才能更多地挖掘和培育高价值场景，才能有更充裕的时间周期打磨应用产品，才能在标准制定、技术创新的过程中，让需求更好牵引网络设计。此外，智能应用的共创需要端到端、可编排、场景化的开放众创网络试验装置作为关键支撑，需要从终端到应用，从网络到行业的全链条、跨领域伙伴共同参与，更需要大家共同投入技术、资金、人才等创新资源，共同做强生态，共创价值。

IT之家在大会现场了解到，中国移动启动 6G 智能应用共创“一十百千”行动计划。

依托“一”套试验装置，通过多城市节点、多站址、多类场景的 6G 实训场，提供应用孵化、产品开发、端到端测试验证等能力。

聚焦“十”大领域，面向 6G 承载的新型智能终端和载体，以及重点行业领域，挖掘真实需求，凝练网联机器人、AI 终端、沉浸式通信、空天地海一体、智能体群智协作、工业智能、智慧能源、智慧物流、智能交通、数智住建等十大 6G 高价值场景领域。

共创“百”项任务，研究形成编队攻关任务，开展应用孵化、产品开发与商业模式探索，同时推动网络技术能力适配应用需求，开展端到端技术创新与优化。

聚合“千”家伙伴，广泛汇聚央国企、互联网企业、AI 领军企业、初创与新兴企业等合作伙伴，共创价值，共享成果。

此外，中国移动将推出“DRIVE”五大举措，全力推动 6G 智能应用共创行动：