蔚来李斌再次警告车重，汽车重量增两成、路面损耗增至 2 倍

IT之家 11 月 6 日消息，据第一财经报道，在 11 月 5 日的 2026 世界互联网大会 · 乌镇咖荟 · 汽车夜话论坛上，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌与吉利控股集团董事长李书福同台对话，这是双方 9 月 28 日达成充换电全面战略合作后的首次公开对话。

李斌在论坛上再度谈及整车重量问题。“有的车电池包堆 120 度，重量达七八百公斤，重对于车来说没什么，但大家算过对马路的影响吗？”李斌表示，“1.2 倍的重量，对马路的破坏就是 2.07 倍。”

这一结论源自道路工程中的“四次方法则”，即车辆对路面的破坏程度与轴重的四次方成正比，1.2 的四次方约为 2.07。

李斌认为，车重的问题也直接影响了蔚来对技术路线的取舍。他称，蔚来的电池包一般在四五百公斤，重量轻意味着企业需要接受电池包容量更小、续航里程更短的约束，并在此前提下继续寻找解决方案。

2025 年 7 月 6 日，李斌曾在一场直播中表示，行业一味扩大电池容量，续航虽有收益，但“越重的车，对马路的破坏越大，所以很多国家的税是根据车重来的”，相关话题一度登上热搜。

IT之家注意到，《电动汽车能量消耗量限值第 1 部分：乘用车》国家标准已于 2026 年 1 月 1 日起实施，该标准是全球首个电动汽车电耗限值强制性标准。

新标准实施后，企业必须对新出厂的产品进行必要的技术升级。以 2 吨左右的车型为例，新标准要求百公里电耗不应超过 15.1 度电，技术升级后，在电池容量不变的情况下，电动汽车的续驶里程平均提高约 7%。