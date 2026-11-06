前谷歌工程师王咏刚：AI 几天写出 3 万行代码，自己倒成了“闲人”

11 月 6 日，曾任职谷歌的资深工程师王咏刚发表题为《永别了，程序员》的长文，分享自己使用 AI 开发软件的经历。

他表示，AI 正在改变传统软件开发方式，曾经需要程序员投入大量时间完成的工作，如今可以由 AI 在几天内完成，甚至让他感到自己成了“AI 之外的闲人”。

王咏刚介绍，今年 9 月，一位美国计算机科学老师联系他，希望改进其六年前开源的 Altair 8800 计算机模拟器。他将需求交给 Claude Opus 5.5，并要求 AI 从系统设计角度提供建议。随后，AI 不仅完成了原有需求，还主动提出增加汇编器、调试器、电传打字机模拟界面等功能。

据王咏刚自述，在接下来约三四天的时间里，原本只有数百行代码的模拟器，扩展为一个包含 3 万多行代码、具备单元测试和浏览器集成测试的项目。在此期间，他主要负责确认方案、提出疑问和反馈问题，具体技术决策及代码编写则大量交由 AI 完成。

更让他感到意外的是，AI 还能够主动查阅历史资料、寻找专家、协助跨语言邮件沟通，并利用外部资料校准 3D 模型。在复原莱布尼茨机械计算器的项目中，AI 甚至协助他联系德国博物馆，最终获得 135 页历史图纸和手稿扫描件。

王咏刚认为，随着 AI 编程能力提升，程序员长期积累的技术经验正在面临重新定价。他预测，未来软件开发团队可能转向由少数产品和商业负责人管理大量 AI 智能体的模式，传统程序员的职业发展空间将受到挤压。

对于这一变化，他感慨，一代程序员亲手参与创造了 AI，如今却可能成为最早受到冲击的职业群体之一。他也坦言，对于计算机专业毕业生未来该如何就业，以及 AI 时代究竟需要什么样的人才，自己仍没有答案。