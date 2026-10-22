Anthropic 平台工程团队全面采用 Claude 编码，工程师转向系统设计与验证

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间周二，Anthropic 平台工程团队负责人 Katelyn Lesse 在 Grafana Labs 举办的 ObservabilityCON 活动上透露，“就我们团队及我们的系统开发和维护工作而言，我们所有代码都是 Claude 写的，真的是全部。”

该团队目前编写和维护系统所需的代码已全部由 Claude 生成，工程师的工作则更多集中在系统设计、验证和代码质量把关上。据介绍，团队已开始让 AI 智能体自主修复测试，并正在探索允许智能体直接修改代码库的方式。

公开报道显示，Katelyn Lesse 主要负责 Anthropic 的平台工程团队，负责公司的核心服务、开发者工具和产品基础设施。据《商业内幕》报道，该团队今年夏季的员工人数约为 200 人。

她表示，工程师仍然负责系统设计和验证工作，随后将实际编码任务交给 Claude。在一次大型代码库从 Python 迁移到 Rust 的过程中，团队成员设计了验证机制，以确认最终产物符合预期。至于代码组件的开发、监控以及验证过程中的大量具体工作，则由 AI 智能体完成。

Lesse 还透露，Anthropic 已经允许 AI 智能体在没有人工干预的情况下自主修复测试。随着过去一年 AI 模型能力的提升，公司正在考虑如何逐步允许智能体直接修改实际代码库。她表示，工程管理人员对这一变化仍然十分谨慎，但允许智能体自主修改代码的界限正在发生变化。

Anthropic 对 AI 编程工具的应用并不局限于平台工程团队。根据 Anthropic 于 2026 年 6 月发布的技术报告，截至当年 5 月，Claude 编写的代码占公司合并至生产代码库的代码行数的 80% 以上。

Anthropic 于 10 月 16 日发布的另一份报告则显示，AI 智能体正在改变公司的工作组织和招聘结构。2025 年初至 2026 年期间，初级员工在公司技术部门中的占比从 21% 降至 14%，初级技术岗位在技术部门招聘中的占比则从 27% 降至 9%。Anthropic 表示，随着 AI 工具承担更多代码编写和漏洞排查工作，公司招聘人员时更加重视候选人的自主性与判断能力。

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