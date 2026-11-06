领克 900L 大七座 SUV 将于 11 月 10 日全球首秀，轴距超 3.1 米

IT之家 11 月 6 日消息，领克汽车今日宣布，领克 900L 大七座 SUV 将于 11 月 10 日全球首秀。

IT之家注意到，新车前脸换装全新一体式灯组，保留了领克 900 标志性的门形日行灯造型。车身侧面，新车采用黑色轮眉与悬浮式车顶设计，并专属提供“醇厚酒红”车身配色，官方同步对新款颜色开启征名。轮辋方面，领克 900L 配备 21 英寸密辐式轮毂。值得注意的是，车顶前部还集成有激光雷达，预示着新车或将具备高阶智能驾驶辅助能力。

尺寸方面，领克 900L 的长宽高分别达到了 5280/1999/1810 毫米，轴距为 3170 毫米。与现款领克 900 相比，新车车长增加 40 毫米，车高与轴距各增加 10 毫米，车宽保持不变，整体体量更为庞大。车辆接近角与离去角均为 20°，尾部采用贯穿式尾灯设计，灯带中央嵌入可发光的“LYNK & CO”品牌标识。

动力系统方面，领克 900L 搭载 2.0T 插电式混合动力系统，发动机峰值功率为 160 千瓦，最高车速可达 225 公里 / 小时。储能装置为三元锂离子电池，电芯由时代吉利（四川）动力电池有限公司提供。