荣耀 CEO 李健：AI 入口之争并非存量零和博弈，行业应让入口主权回归用户

IT之家 11 月 6 日现场消息，荣耀 CEO 李健在今日（11 月 6 日）的 2026 移动网络大会发表主题演讲，围绕“以用户为中心，共建入口、共筑信任、共创未来”分享对智能经济时代产业演进的思考。

他提出，AI 入口之争并非存量零和博弈，行业应以赢得用户信任为导向，开放协同，让入口主权回归用户，共创智能经济新生态。

李健表示，算力、大模型与具身智能深度融合，正在重塑产业、经济和社会底层逻辑，AI 带来的不是局部功能微调，而是全行业工作流与生产范式的颠覆性重构。但当下，用户日常交互仍持续陷入繁琐切换 App、反复操作的消耗之中，人机交互大多停留在“人找服务”的阶段。

在李健看来，决定商业范式走向的核心变量是“稀缺”，产业演进史本质上就是稀缺要素迭代的过程：移动通信经济时代连接充足、信息稀缺，对应内容变现的通道经济；移动互联网经济时代注意力稀缺，形成流量变现的注意力经济；迈入智能经济时代，意图委托成为新的稀缺，商业逻辑转向按结果变现的意图经济。过去入口是可供点击的图标，未来入口诞生于用户产生意图的瞬间，价值核心蕴藏在每一次被用户托付的结果之中。

他认为，从意图生成到结果交付，全行业仍需要跨越三道门槛。智能能力持续突破边界，长期记忆能力让 AI 愈发善解人意，但智能服务越主动，信任层面的挑战就越突出：

其一为智能稀缺，考验 AI 能否落地办事；

其二为上下文稀缺，考验 AI 能否读懂用户，AI 不缺基础能力，缺少对用户身份、场景、需求、过往行为的感知；

其三为信任稀缺，考验 AI 是否值得托付，上下文属于用户个人主权资产，授权与否取决于 AI 能否做到可信、可靠、可控。

“能力决定 AI 能走多快，信任决定 AI 能走多远。”李健说。

李健谈到，“入口无需争夺，信任自会汇聚。”过往行业常以封闭筑墙打造护城河，但用户生活本无边界，割裂的生态壁垒，最终会割裂连贯的智能体验。荣耀要打造的入口，不是抬高围墙，而是拓宽通路：一端汇聚各类服务生态，立足真实用户需求与场景；另一端汇聚模型生态，打通云端模型、算力供给与全链条 AI 服务供给。

IT之家在大会现场了解到，面向未来，荣耀将携手中国移动以及生态伙伴开放共创，搭建以用户为中心的智能经济生态：