Win11 工具集 PowerToys 加速“去 Web 化”：微软押注 WinUI 3，已有 17 款工具迁移

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 6 日）发布博文，报道称 Windows 10、Windows 11 系统官方增强工具 PowerToys 正加速“去 Web 化”，在 2026 年已有 6 款 PowerToys 实用工具（utilities）转向原生界面框架 WinUI 3。
IT之家援引博文介绍，附上今年迁移到 WinUI 3 的 6 款 PowerToys 模块如下：
|PowerToys 工具
|已迁移至 WinUI 3 的版本
|发布日期
|键盘管理器编辑器（Keyboard Manager editor）
|0.98（预览版）、0.100（默认启用）
|3 月 17 日、6 月 9 日
|图像调整工具（Image Resizer）
|0.99
|4 月 28 日
|Quick Accent、鼠标跳转（Mouse Jump）
|0.101
|8 月 25 日
|颜色选择器（Color Picker）、文本提取器（Text Extractor）
|0.102
|10 月 21 日
在 11 月 4 日发布的 v0.103.3062 预发布版本中，微软将 Windows App SDK 更新至 2.6.4，Win2D 更新至 1.4.0，WebView2 更新至 1.0.4314.35，以及相关的构建 / UI 依赖项。
这次改造不只是“换皮肤”，文本提取器原本依赖 WPF 提供的透明截图层，而 WinUI 3 尚不具备同等能力，开发团队因此为每块显示器重构了无边框窗口，并重新处理混合 DPI 环境下的定位问题。
据 Windows Latest 统计，截至 11 月 5 日，PowerToys 已有 17 个实用程序及设置应用采用 WinUI 3，包括命令面板、Peek、高级粘贴、PowerRename、注册表预览、文件锁定器和屏幕标尺等。
目前仍留在 WPF 的主要是 FancyZones 编辑器、Workspaces 和 PowerToys Run。微软表示，PowerToys Run 因插件生态依赖 WPF 类型，暂时不宜强行迁移。
体积方面也有优势。PowerToys 0.100.2 占用 960MB 磁盘空间，安装包大小为 271.7MB，部分原因是它将 WPF 和 Windows Forms 运行时打包了两次，因为共享库会将 WPF 引入到原本纯粹的 WinUI 3 模块中。
微软估计，移除所有 WPF 组件可以减少约 85MB 的安装空间和 30-38MB 的安装包大小，如果再移除 Windows Forms，则可以节省多达 138MB 的空间。