Win11 工具集 PowerToys 加速“去 Web 化”：微软押注 WinUI 3，已有 17 款工具迁移

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 6 日）发布博文，报道称 Windows 10、Windows 11 系统官方增强工具 PowerToys 正加速“去 Web 化”，在 2026 年已有 6 款 PowerToys 实用工具（utilities）转向原生界面框架 WinUI 3。

IT之家援引博文介绍，附上今年迁移到 WinUI 3 的 6 款 PowerToys 模块如下：

PowerToys 工具 已迁移至 WinUI 3 的版本 发布日期 键盘管理器编辑器（Keyboard Manager editor） 0.98（预览版）、0.100（默认启用） 3 月 17 日、6 月 9 日 图像调整工具（Image Resizer） 0.99 4 月 28 日 Quick Accent、鼠标跳转（Mouse Jump） 0.101 8 月 25 日 颜色选择器（Color Picker）、文本提取器（Text Extractor） 0.102 10 月 21 日

在 11 月 4 日发布的 v0.103.3062 预发布版本中，微软将 Windows App SDK 更新至 2.6.4，Win2D 更新至 1.4.0，WebView2 更新至 1.0.4314.35，以及相关的构建 / UI 依赖项。

这次改造不只是“换皮肤”，文本提取器原本依赖 WPF 提供的透明截图层，而 WinUI 3 尚不具备同等能力，开发团队因此为每块显示器重构了无边框窗口，并重新处理混合 DPI 环境下的定位问题。

据 Windows Latest 统计，截至 11 月 5 日，PowerToys 已有 17 个实用程序及设置应用采用 WinUI 3，包括命令面板、Peek、高级粘贴、PowerRename、注册表预览、文件锁定器和屏幕标尺等。

目前仍留在 WPF 的主要是 FancyZones 编辑器、Workspaces 和 PowerToys Run。微软表示，PowerToys Run 因插件生态依赖 WPF 类型，暂时不宜强行迁移。

PowerToys FancyZones 即将获得 WinUI 更新

PowerToys Workspaces 即将迁移到 WinUI。

备受用户喜爱的 PowerToys Run 暂时无法移植到 WinUI。

体积方面也有优势。PowerToys 0.100.2 占用 960MB 磁盘空间，安装包大小为 271.7MB，部分原因是它将 WPF 和 Windows Forms 运行时打包了两次，因为共享库会将 WPF 引入到原本纯粹的 WinUI 3 模块中。

微软估计，移除所有 WPF 组件可以减少约 85MB 的安装空间和 30-38MB 的安装包大小，如果再移除 Windows Forms，则可以节省多达 138MB 的空间。