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Win11 工具集 PowerToys 加速“去 Web 化”：微软押注 WinUI 3，已有 17 款工具迁移

2026/11/6 14:47:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 6 日）发布博文，报道称 Windows 10Windows 11 系统官方增强工具 PowerToys 正加速“去 Web 化”，在 2026 年已有 6 款 PowerToys 实用工具（utilities）转向原生界面框架 WinUI 3。

PowerToys running in Windows 11 with Task Manager showing RAM usage

IT之家援引博文介绍，附上今年迁移到 WinUI 3 的 6 款 PowerToys 模块如下：

PowerToys 工具已迁移至 WinUI 3 的版本发布日期
键盘管理器编辑器（Keyboard Manager editor）0.98（预览版）、0.100（默认启用）3 月 17 日、6 月 9 日
图像调整工具（Image Resizer）0.994 月 28 日
Quick Accent、鼠标跳转（Mouse Jump）0.1018 月 25 日
颜色选择器（Color Picker）、文本提取器（Text Extractor）0.10210 月 21 日

在 11 月 4 日发布的 v0.103.3062 预发布版本中，微软将 Windows App SDK 更新至 2.6.4，Win2D 更新至 1.4.0，WebView2 更新至 1.0.4314.35，以及相关的构建 / UI 依赖项。

这次改造不只是“换皮肤”，文本提取器原本依赖 WPF 提供的透明截图层，而 WinUI 3 尚不具备同等能力，开发团队因此为每块显示器重构了无边框窗口，并重新处理混合 DPI 环境下的定位问题。

PowerToys Text Extractor after moving to WinUI

PowerToys Color Picker after moving to WinUI

据 Windows Latest 统计，截至 11 月 5 日，PowerToys 已有 17 个实用程序及设置应用采用 WinUI 3，包括命令面板、Peek、高级粘贴、PowerRename、注册表预览、文件锁定器和屏幕标尺等。

目前仍留在 WPF 的主要是 FancyZones 编辑器、Workspaces 和 PowerToys Run。微软表示，PowerToys Run 因插件生态依赖 WPF 类型，暂时不宜强行迁移。

PowerToys FancyZones is in line to get WinUI update

PowerToys FancyZones 即将获得 WinUI 更新

PowerToys Workspaces is soon moving to WinUI

PowerToys Workspaces 即将迁移到 WinUI。

the crowd-favourite PowerToys Run cannot be moved to WinUI

备受用户喜爱的 PowerToys Run 暂时无法移植到 WinUI。

Windows 11 WinUI

体积方面也有优势。PowerToys 0.100.2 占用 960MB 磁盘空间，安装包大小为 271.7MB，部分原因是它将 WPF 和 Windows Forms 运行时打包了两次，因为共享库会将 WPF 引入到原本纯粹的 WinUI 3 模块中。

微软估计，移除所有 WPF 组件可以减少约 85MB 的安装空间和 30-38MB 的安装包大小，如果再移除 Windows Forms，则可以节省多达 138MB 的空间。

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关键词：PowerToysWin11微软

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