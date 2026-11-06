西门子医疗与阿里达摩院签约：加速普及 AI“一扫多筛”，一次 CT 扫描早期发现癌症等重大疾病

IT之家 11 月 6 日消息，11 月 6 日，在上海举行的第九届中国国际进口博览会上，西门子医疗与阿里巴巴达摩院签署战略合作协议，计划将达摩院首创的“一扫多筛”AI 技术与西门子医疗的影像设备、临床应用相结合，助力癌症和心血管病等重大疾病的早期发现。

据介绍，达摩院自研基于平扫 CT + AI 的“一扫多筛”技术，即用 AI 识别 CT 影像中肉眼难以分辨的多种细微病灶，先后突破消化肿瘤影像筛查、主动脉夹层预警等国际重大医学难题，相关成果登上《科学》（Science）、《自然 · 医学》（Nature Medicine）等顶级期刊，进入国家药监局的创新医疗器械审评绿色通道，并获美国 FDA“突破性医疗器械”认定。

IT之家获悉，双方拟依托西门子医疗的医疗影像设备和临床应用资源，引入达摩院医疗 AI 模型，推广用一次 CT 扫描早期发现胰腺癌、胃癌、肠癌、食管癌、肝癌等高致死癌症，以及主动脉夹层、肺动脉栓塞等心血管危急重症。

此外，基于被业内视作近十年最重大技术突破的光子计数 CT，双方也将联合瑞金医院等顶尖机构开展系列 AI 研究、临床验证和应用推广，探索用更低剂量发现更为细微的早期病灶。

据悉，达摩院 AI 此前已为全球 10 个国家和地区的医疗机构提供超 5000 万人次服务。