荣耀笔记本 11 月升级内容公布，优化 YOYO Claw、Magic 视界体验

IT之家 11 月 6 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日公布了荣耀笔记本电脑 11 月升级内容，本月 PC 围绕 YOYO Claw 和 Magic 视界做体验优化，预计 11 月上旬开始逐步推送。

YOYO Claw

优化文档操作类场景，提供全面的文档编辑能力

优化视频创作 Bot 操作，提供文生图、文生视频等操作能力等

Magic 视界

新增 AI 自定义卡片能力，支持用户自定义卡片

新增桌面交互风格，提供桌面交互多样化选择等

IT之家附覆盖机型如下：