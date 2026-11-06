荣耀笔记本 11 月升级内容公布，优化 YOYO Claw、Magic 视界体验

IT之家 11 月 6 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日公布了荣耀笔记本电脑 11 月升级内容，本月 PC 围绕 YOYO Claw 和 Magic 视界做体验优化，预计 11 月上旬开始逐步推送。
YOYO Claw
优化文档操作类场景，提供全面的文档编辑能力
优化视频创作 Bot 操作，提供文生图、文生视频等操作能力等
Magic 视界
新增 AI 自定义卡片能力，支持用户自定义卡片
新增桌面交互风格，提供桌面交互多样化选择等
IT之家附覆盖机型如下：
荣耀 WIN 游戏本 H9
荣耀 WIN 游戏本 H7
荣耀 MagicBook Pro 系列 2026
荣耀 MagicBook 数字系列 2026
荣耀笔记本 X Plus 系列 2026
荣耀 MagicBook Art 14 2025
荣耀 MagicBook Art 14 2024
荣耀 MagicBook Pro 16 2025
荣耀 MagicBook Pro 16 2024
荣耀 MagicBook Pro 14 2025
荣耀 MagicBook 14 系列 2023
荣耀笔记本 X Plus 系列 2025
荣耀笔记本 X 系列 2026
荣耀笔记本 X Plus 系列 2024
荣耀笔记本 X 系列锐龙版 2026
荣耀笔记本 X 系列 2025
荣耀笔记本 X 系列锐龙版 2024
荣耀 MagicBook X16 锐龙版 2023
荣耀 MagicBook X14 锐龙版 2023
荣耀 MagicBook X16 2023
荣耀 MagicBook X14 2023