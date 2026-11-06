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荣耀笔记本 11 月升级内容公布，优化 YOYO Claw、Magic 视界体验

2026/11/6 16:31:01 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 不一样的体验有鲫雪狐 的线索投递！

IT之家 11 月 6 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日公布了荣耀笔记本电脑 11 月升级内容，本月 PC 围绕 YOYO Claw 和 Magic 视界做体验优化，预计 11 月上旬开始逐步推送

YOYO Claw

  • 优化文档操作类场景，提供全面的文档编辑能力

  • 优化视频创作 Bot 操作，提供文生图、文生视频等操作能力等

Magic 视界

  • 新增 AI 自定义卡片能力，支持用户自定义卡片

  • 新增桌面交互风格，提供桌面交互多样化选择等

IT之家附覆盖机型如下：

  • 荣耀 WIN 游戏本 H9

  • 荣耀 WIN 游戏本 H7

  • 荣耀 MagicBook Pro 系列 2026

  • 荣耀 MagicBook 数字系列 2026

  • 荣耀笔记本 X Plus 系列 2026

  • 荣耀 MagicBook Art 14 2025

  • 荣耀 MagicBook Art 14 2024

  • 荣耀 MagicBook Pro 16 2025

  • 荣耀 MagicBook Pro 16 2024

  • 荣耀 MagicBook Pro 14 2025

  • 荣耀 MagicBook 14 系列 2023

  • 荣耀笔记本 X Plus 系列 2025

  • 荣耀笔记本 X 系列 2026

  • 荣耀笔记本 X Plus 系列 2024

  • 荣耀笔记本 X 系列锐龙版 2026

  • 荣耀笔记本 X 系列 2025

  • 荣耀笔记本 X 系列锐龙版 2024

  • 荣耀 MagicBook X16 锐龙版 2023

  • 荣耀 MagicBook X14 锐龙版 2023

  • 荣耀 MagicBook X16 2023

  • 荣耀 MagicBook X14 2023

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关键词：YOYO ClawMagic 视界荣耀

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