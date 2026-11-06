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小米米家扫拖机器人 6 Max 国补探新低：水箱版 2800 元、上下水版 2981 元

2026/11/6 16:34:22 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小米 · 米家扫拖机器人 6 Max 开售于 2026 年 3 月，支持 AI 识别全景避障，“水箱版”官方定价 6599 元，“上下水版”官方定价 6999 元。

按下方步骤下单，叠加 PLUS 立减 + 15% 国补后，“水箱版”仅需 2800.46 元、“上下水版”仅需 2981.26 元：

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这款产品支持实时活水洗地，拖、刮、洗同步进行；支持三重机械臂贴边扫拖，贴角落、贴墙边、贴桌椅腿清洁；配备仿生双机械足，号称米家最强越障，最高可跨越 6cm 垂直单台阶，最低可进 9.3cm 低矮区域。

此外，这款产品还具备 35000Pa 吸力，支持 16 孔出水实时自清洁、仿人手加压拖地、双重毛发防缠绕（IT之家注：主刷割毛发 + 边刷防缠）；支持小米澎湃智联，内置小爱同学，支持米家 App 操控。

米家扫地机器人 6 Max 配备摄像头，可记录萌宠、遥控清洁、小爱视频通话以及遥控脱困；支持 AI 三摄全景识别避障，可通过 AI 识别 280 种物品、47 种脏污，最细可识别 3mm 耳机线，可智能匹配清洁策略。

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