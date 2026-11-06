重点整治滥用 AI 技术生成健康科普谣言等，中央网信办部署开展专项行动

IT之家 11 月 6 日消息，为进一步加强科普健康领域网络谣言突出问题整治，营造风清气正网络空间，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期 2 个月的“清朗 · 整治科普健康类网络谣言”专项行动。

中央网信办有关负责同志表示，本次专项行动重点整治以下 4 方面突出问题：

（一）编造民生健康网络谣言，借机误导网民。

一是以关注公众健康等为名义，将普通食品、保健品包装成“神药”，推广所谓“包治百病”偏方，发布伪科普信息，借审美焦虑制造“黄连素是减肥神药”等运动、减重类谣言。

二是刻意夸大食品、药品、生活用品副作用，配以夸张骇人标题，编造所谓“长期服用降压药会使血管变脆”“献血会伤害身体”“味精加热有毒”“蜂蜜结晶不能吃”等缺乏科学依据、断章取义的谣言信息，制造焦虑恐慌情绪。

三是以“科学辟谣”“现代医学真相”等名义，发表“某类食物全是智商税”“某项常规检查完全没必要”“肯定致癌”等极端化、绝对化论断，使用“揭露被掩盖的真相”“医生不会告诉你的秘方”等语言否定权威机构，甚至鼓动自我诊断、拒绝就医，误导公众。

四是打着“古法养生”“古法育儿”“国粹养生”等旗号，鼓吹“胎里吃素”“中国人不需要蛋白质”，对传统文化进行片面解读甚至恶意歪曲，通过“能量玄学”“命理疗疾”等方式传播封建迷信思想。

（二）冒用专业身份等，传播伪科学观点。

一是冒充医疗卫生健康等领域专业人士或正规机构人员，离职人员沿用原单位和职务信息认证，违规开展网络健康科普。

二是打造所谓“国家一级保健师”“国家一级营养师”等，或者身着专业服装在医院、诊室等场景进行摆拍，散播没有科学依据的“食疗”“偏方”。

三是包装虚假专家、“先知”等，编造所谓“量子赋能”“宇宙能量”等伪科学概念，兜售假冒伪劣产品。

四是打着“网红大师”“得道高人”等名义，宣称掌握“能量玄学密码”可治病消灾，利用部分群体焦虑心理非法牟利。

（三）滥用人工智能技术，生成健康科普谣言。

一是利用 AI 技术批量生成同质化涉健康科普类文案、图片、音视频，制造虚假舆论热点，推销相关产品。

二是利用 AI 换脸、换声技术盗用知名专家形象、声音，进行虚假科普、带货。

三是诱导 AI 大模型生成并传播虚假“死亡率”“存活率”、不实科学数据等谣言，借机售卖保健品。

四是利用 AI 生成伪造权威通报、官方健康提示、夸大疗效等图片、视频信息，借机误导网民。

（四）虚构康复案例夸大疗效，通过私域等环节诱骗消费。

一是以“亲身经历”“患者康复故事”“祖传秘方”“专家私授”等为幌子，编造虚假故事、康复案例，声称“100% 有效”“永不复发”，并提供所谓前后对比图、聊天截图夸大功效，引至私信、群聊等私域环节进行诈骗。

二是过度渲染食品、保健养生品等的营养成分，夸大医疗设备的功能作用，进行营销带货。

三是以“专家私域讲课”“会员专享”等为包装，在社群等私域场景内开展虚假宣传，通过送礼品领红包、情感诱导等方式欺骗老年消费者。

IT之家获悉，网信部门将采取以下治理措施：

一是加大违规账号和机构查处力度 。从严处置生成传播健康科普网络谣言、扰乱网络生态秩序的违法违规账号。强化医疗科普等账号身份资质核验认证，要求清晰展示账号资质信息，不得以账号简介处标注“某医院医师”“某领域专家”等形式进行模糊暗示，严格标注医疗科普信息来源。

二是加强重点环节管理 。严禁在榜单、推荐等位置推送科普健康类谣言信息。建立科普谣言信息关键词库和典型案例库，扩大权威科普内容池，及时标记辟谣标签，并通过弹窗、私信提醒等方式强化辟谣信息触达。

三是提升平台 AI 防治能力。督促平台提升对 AI 生成合成涉科普健康谣言信息的发现、识别和处置能力，强化 AI 换脸、换声、虚拟人形象检测和深度合成鉴伪，对假冒专业领域人员内容实现自动化识别。

中央网信办有关负责同志强调，各地网信部门要充分认识到开展专项行动的重要意义，切实履行属地管理责任，强化部门协同联动，形成整治工作合力，督导网站平台对照整治重点，聚焦重点环节、版块深入自查自纠，全面排查问题漏洞，定期对外发布典型案例，强化警示震慑效应，帮助广大网民更好辨别科普健康领域网络谣言，不造谣、不信谣、不传谣，确保专项行动取得实效。