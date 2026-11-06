网信部门整治 AI 假冒公众人物：清理信息 4.7 万余条，处置账号 3961 个

IT之家 11 月 6 日消息，网信办近期针对利用 AI 技术假冒仿冒公众人物开展集中整治，累计清理违法违规信息 4.7 万余条，处置账号 3961 个。此次整治聚焦虚假带货、吸粉引流、炮制谣言及低俗恶搞等行为，相关账号已被依法依约处置。

网信办通报了四类典型案例，覆盖了当前 AI 仿冒公众人物的主要违规形态。

第一类是未经授权利用 AI 仿冒名人肖像、合成名人声音，或盗用公众人物家属肖像进行商品推广与引流带货，涉及微信、抖音、小红书平台多个账号。

第二类是盗用公众人物肖像照片，借助 AI 特效编造患病等谣言信息，误导公众认知。

第三类是以第一人称假冒公众人物发表观点、讲述经历或发布情感话术，诱导用户关注，分布于抖音、小红书、哔哩哔哩与快手。

第四类是利用 AI 生成合成知名公众人物参与低俗舞蹈、亲密互动等画面，借机吸粉营销牟利。

这轮整治嵌入了 2026 年网信部门对 AI 乱象的持续性治理框架。IT之家此前报道，中央网信办于 9 月部署“清朗 · 整治 AI 应用乱象”专项行动第二阶段工作，将“假冒仿冒他人”列为重点问题之一，截至 9 月初已累计清理违法违规信息 561 万余条、查处账号 4.9 万余个。

今年 9 月底，中央网信办又印发通知，在全国开展为期两个月的“清朗 · 整治短视频虚假人设乱象”专项行动，其中明确将“利用 AI 等仿冒人物”列为五类重点整治问题之一，指向 AI 合成虚假音视频假冒公众人物实施虚假代言、营销等行为。此次通报的案例与上述专项行动的整治对象直接对应。

网信部门在通报中表示，将对问题突出的网站平台依法按程序查处，下一步持续加大对 AI 假冒仿冒公众人物问题的整治力度，压实平台主体责任，防范 AI 技术滥用。