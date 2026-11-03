鸿蒙智行问界新 M8 内饰设计细节曝光：全车配备近 17 米超长氛围灯带、4 组环抱光岛

IT之家 11 月 3 日消息，问界汽车官方微博今日公开了鸿蒙智行问界新 M8 旗舰 SUV 的内饰设计细节。据介绍，新车内饰以“浮光菱影”为核心设计语言，全车配备近 17 米超长氛围灯带、4 组环抱光岛，并搭配有经典菱格纹设计。

据IT之家此前报道，鸿蒙智行问界新 M8 将于 11 月 13 日上市，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 系统，预售价 38.98 万元起。目前华为官网已公开问界新 M8 选配信息，分 Max / Max+ 和 Ultra 三个版本、增程 / 纯电两种动力形式、五座 / 六座车内布局（纯电可选后驱和四驱）。

问界新 M8 Max

全系 L3 级架构 | 四激光雷达

巨鲸电池 | 双腔双阀 | 六活塞定钳

800V 平台 | 增程 56 度电池

问界新 M8 Max+

L3 级架构 | 四激光雷达 | 巨鲸电池

800V 平台 | 增程 56 度电池 | 纯电 100 度电池

二排右侧零重力座椅（六座）

问界新 M8 Ultra