鸿蒙智行问界新 M8 内饰设计细节曝光：全车配备近 17 米超长氛围灯带、4 组环抱光岛

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IT之家 11 月 3 日消息，问界汽车官方微博今日公开了鸿蒙智行问界新 M8 旗舰 SUV 的内饰设计细节。据介绍，新车内饰以“浮光菱影”为核心设计语言，全车配备近 17 米超长氛围灯带、4 组环抱光岛，并搭配有经典菱格纹设计。
据IT之家此前报道，鸿蒙智行问界新 M8 将于 11 月 13 日上市，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 系统，预售价 38.98 万元起。目前华为官网已公开问界新 M8 选配信息，分 Max / Max+ 和 Ultra 三个版本、增程 / 纯电两种动力形式、五座 / 六座车内布局（纯电可选后驱和四驱）。
问界新 M8 Max
全系 L3 级架构 | 四激光雷达
巨鲸电池 | 双腔双阀 | 六活塞定钳
800V 平台 | 增程 56 度电池
问界新 M8 Max+
L3 级架构 | 四激光雷达 | 巨鲸电池
800V 平台 | 增程 56 度电池 | 纯电 100 度电池
二排右侧零重力座椅（六座）
问界新 M8 Ultra
800V 平台 | 增程 56 度电池 | 纯电 120 度电池
后轮转向 | 21 英寸后排柔光娱乐屏
智慧电动门 | 华为悦彰音响卓越系列