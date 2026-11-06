自然资源部：我国初步建成全国地质灾害监测预警网络

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻今日报道，自然资源部中国地质调查局宣布，我国地质灾害监测预警体系建设成效显著，已初步建成全国地质灾害监测预警网络，形成“人防 + 技防”立体化防治新格局。

截至 2026 年 9 月，全国在运行自动化监测台站超 7.4 万个，各类监测设备 31 万台套，累计成功预报灾情 444 起，避免人员伤亡 8027 人。

据介绍，中国地质调查局持续提升地质灾害监测预警智能化水平，利用新技术增强地灾防范能力。通过将无人机自动巡航与 AI 智能分析结合，可提升复杂山区地灾巡查覆盖和隐患识别能力。针对山区局地强降雨多发特点，开展基于北斗卫星导航的区域短临降雨监测预报，北斗信号穿过大气时的微小变化，可精确感知大气中的水汽含量，从而预报降雨量和落点，可实现设备周边约 3 公里、未来 6 小时的降雨预测。

据IT之家此前报道，去年 5 月，自然资源部介绍称，我国通过构建“空天地”一体化监测技术体系，已成功实现对重大灾害隐患的主动防治。近年来，我国还在地质灾害隐患点安装了北斗滑坡监测仪、泥位计等传感器，实现对地质灾害风险的实时监控。其中，北斗滑坡监测仪的地表形变测量精度可达毫米级。

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