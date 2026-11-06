比亚迪：警惕冒充比亚迪《车辆召回通知》的诈骗

IT之家 11 月 6 日消息，比亚迪网络举报中心今晚发布重要预警，称警惕冒充比亚迪《车辆召回通知》的诈骗。

IT之家获悉，近期发现有不法分子伪造带有“比亚迪股份有限公司”标识的《车辆召回通知》，通过陌生电话、短信、可疑链接和二维码传播。该文件谎称车辆制动踏板限位垫存在批次性异常，并冒用国家市场监督管理总局的名义，以“2 小时内联系办理”“逾期取消质保”等话术施压，诱导车主点击钓鱼网址、扫码，或提供银行卡号、验证码、转账。已有车主反馈收到此伪造文件，请务必高度警惕。

比亚迪股份有限公司在此郑重声明：比亚迪官方召回信息，通过比亚迪授权经销商以挂号信、电话、短信等方式通知相关车主。车主可拨打客户服务热线，也可登录市场监管总局召回中心网站 www.samrdprc.org.cn、关注微信公众号（SAMRDPRC）等途径了解召回详情。

比亚迪官方召回信息，绝不会以召回为由索要用户银行卡号、密码、验证码，或要求转账汇款；召回属免费服务，不设“限时办理”“逾期取消质保”等任何附加条件。

请广大车主提高警惕，收到可疑信息，请勿点击、勿扫码、勿回拨，请通过上述官方渠道核实。若已不慎点击或泄露信息，请立即联系银行挂失、修改密码并拨打 110 报警。

守护客户用车安全，是比亚迪一贯坚守的核心原则。我们将一如既往以严谨审慎的态度、专业规范的服务，保障每一位车主安全出行。