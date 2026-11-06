比亚迪：仰望 U9X 去年 496.22km/h 取得世界第一后，团队判断仍有性能余量决定探索更高极速

IT之家 11 月 6 日消息，比亚迪仰望汽车官方今日宣布，仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战，锚定全球豪华新标，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。

突破 500km/h 是人类汽车工业追逐百年的速度边界，也是传统动力时代难以逾越的极限。2025 年 9 月，比亚迪仰望 U9 Xtreme 赛道版迎来全球首秀，官方公布了这款超跑的极速成绩：德国 ATP 测试场官方认证成绩 496.22km/h，取得“无定语”的世界第一。

IT之家从比亚迪官方了解到，在 2025 年取得这一极速成绩后，仰望团队通过数据分析，判断车辆的热管理、电机及轮胎仍有性能余量，于是决定继续探索更高极速。而与去年在德国 ATP 的封闭测试场地不同，本次 503.17km/h 的极速成绩是在公共道路取得，对极限状态下每一个细节会有更高要求。

仰望汽车官方今日发布 V-box 一镜到底视频，记录了仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战的全过程。在这条视频的约 1:59 处可以捕捉到 503.17km/h 这一全球极速新纪录。值得一提的是，有网友表示在看完全视频后，感觉 503km/h 明显不是仰望 U9X 的上限，加速没有要停下的节奏。

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