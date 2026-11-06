北京奔驰、梅赛德斯-奔驰（中国）召回 18.03 万辆国产和进口汽车：车辆高压系统可能短路、车门锁微动开关可能故障

IT之家 11 月 6 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。本次召回涉及 18.03 万辆国产和进口汽车。

一、北京奔驰汽车有限公司

召回编号 S2026M0128V：自即日起，召回 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 3 日期间生产的部分国产 CLA 纯电动汽车，共计 2 辆。

本次召回范围内的车辆，由于生产制造问题，后电动驱动模块功率电子装置电路板上的电气元件受损。车辆高压系统可能发生短路，造成动力传输中断，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换后电动驱动模块，以消除安全隐患。

二、北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司

召回编号 S2026M0129V：自 2027 年 2 月 19 日起，召回 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 6 月 1 日期间生产的部分国产 A 级、GLA 和 GLB 汽车，共计 129819 辆。

召回编号 S2026M0130V：自 2027 年 2 月 19 日起，召回 2018 年 4 月 21 日至 2026 年 2 月 25 日期间生产的进口 A 级、B 级、C 级、CLA、CLE、GLA、GLB 和 GLC 汽车，共计 50458 辆。

本次召回范围内部分车辆，驾驶员侧车门锁微动开关的灌封材料防潮性能不良。随着使用时间推移，微动开关可能因受潮腐蚀而发生故障，无法识别车门处于打开状态。微动开关故障不影响车门锁止功能，但与驾驶员侧车门开启联动的驻车制动、自动驻车功能可能无法正常自动启用，车辆可能发生意外移动，增加发生碰撞风险，存在安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换驾驶员侧车门锁，以消除安全隐患。