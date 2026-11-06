Day-0 支持：摩尔线程完成 3 万亿级参数 Kimi-K3.1 Pro 适配，支持文本与图片推理

IT之家 11 月 6 日消息，本月 4 日，月之暗面正式公布 Kimi K3.1 Pro 完整模型权重。在 Arena 运营的 Agent Arena 智能体排行榜中，Kimi K3.1 Pro（Max）位列开放权重模型第一、全部参评模型第 13 位，并在工作、编程与聊天三个类别中均居开放模型首位。

摩尔线程官方今日宣布，摩尔线程基于 AI 训推一体智算卡 MTT S5000 及 MUSA 软件栈，完成 Kimi-K3.1 Pro 模型的 Day-0 适配，打通模型加载、服务启动及文本、图片基础推理链路。

IT之家了解到，Kimi K3.1 Pro 是 K3.1 系列首款模型，也是迄今能力最强的 3 万亿级参数模型，支持 100 万上下文。经过大规模后训练和强化学习，模型在代码、3D 创作、金融研究、知识问答及长程 Agent 任务等方面均全面提升；在代码与 Agent 基准测试中，其表现已达到或接近顶尖闭源模型水平：Terminal-Bench 4.0 得分 65.7%，Kimi Code Bench 3.0 Long-horizon 得分 61.2%，高于 K3 的 55.95%。

摩尔线程官方表示，围绕 Kimi K3.1 Pro 的模型架构与计算特性，其通过 MUSA 软件栈，完成了关键推理路径迁移与适配，支持模型在 MTT S5000 上稳定运行。