Kimi K3.1 Pro 正式发布：月之暗面最强 3 万亿级模型，编程智能体测评超 GPT-6

IT之家 10 月 24 日消息，今天（24 日）凌晨，月之暗面 Kimi 宣布正式推出 Kimi K3.1 系列的第一个模型 ——K3.1 Pro，也是公司迄今能力最强的 3 万亿级参数模型，支持 100 万上下文。

高速版模型 Kimi K3.1 Pro Highspeed 同步推出，同等智能，输出速度约 2~3 倍。

即日起，用户可通过 kimi.com、Kimi App、Kimi Work、Kimi Code 和 Kimi API (platform.kimi.com)，使用 Kimi K3.1 Pro 和 Kimi K3.1 Pro Highspeed 模型。完整模型权重将于 11 月 4 日前发布。

IT之家从官方介绍获悉，在代码、Agent 和知识类基准上，K3.1 Pro 达到或接近最强闭源模型的水平。Terminal-Bench 4.0 通过真实环境中资源受限的终端任务考察编程智能体的能力，每项任务均设有严格的专项测试。K3.1 Pro 在此项评估中得分 65.7%，超过 GPT-6 Astra（58.2%），与 Claude Opus 5.5（66.4%）仅有微弱差距。

Kimi Code Bench 3.0 Long-horizon 则是内部的基准测试，覆盖多种工程领域，重点考察编程智能体的多步执行、工具调用和端到端问题解决能力。K3.1 Pro 在这项测试中得分 61.2%，高于 K3 的 55.95%。

K3.1 Pro 能熟练使用 Unity、Unreal Engine、Godot 等游戏引擎，并结合网络搜索与 3D 生成，做出完整的体验。它产出的前端页面、Three.js 交互场景和 3D 资产，在构图、排版、动效和细节打磨上都有明显提升。

Kimi K3.1 Pro 模型擅长 3D 创作与空间推理。在 BenchCAD 基准测试中，K3.1 Pro 借助工具得分 92.7%，接近 Claude Opus 5.5 的 96.2% 和 GPT-6 Astra 的 95.9%。该基准考察通过生成 CAD 代码，从多视角渲染图重建 3D 模型的能力。

据介绍，给 K3.1 Pro 一段文字描述、一张草图或一张参考图，它能推断出物体的形状、比例和空间关系，并将其重建为可用的 3D 模型。它对现有素材库和模型库也有更强的理解。

K3.1 Pro 擅长参数化建模，例如机械零件、建筑模型、多参数可配置的产品和定制家具。无需依赖 MCP 连接器，它可以直接编写并运行 Blender、CAD 等专业建模工具的脚本，完成素材的构建与细化，修改单个部件，并调整几何、材质与场景布局。

kimi.com 和 Kimi app 已同步上线 3D Make 功能，支持在线预览和编辑 3D 模型，做好的模型可以直接下载去 3D 打印，也能导出视频或实况照片，随手分享到社交平台。

Kimi K3.1 Pro 还能够端到端交付完整的金融工作流。在外部基准上，K3.1 Pro 在 OfficeQA Pro v2 基准测试中得分 64.4，取得当前最优成绩（SoTA）。OfficeQA Pro v2 考察基于真实金融文档的复杂财务数据分析，涉及检索、跨文档核对与多步数值推理。

K3.1 Pro 在 Frontier Finance 上的表现也较 K3 进一步提升。该基准测试衡量模型对完整投资工作流的支持能力，覆盖从标的筛选到盈利分析的全过程。

在 3 个内部金融基准上，K3.1 Pro 同样全面超过 K3：

财务建模基准 Financial Modelling 考察真实建模任务中的公式联动、财务逻辑与最终工作簿质量，K3.1 Pro 较 K3 提高 14%。

金融研究基准 Financial Research 用于检验模型能否完成真实场景下的金融研究工作，并在证据与截止条件约束下输出可核验的结果。K3.1 为较 K3 提升 20%。

商业运营基准 Business Operation 在模拟商业环境中考察长程经营管理与决策能力，K3.1 Pro 得分约为 K3 的 4.2 倍。

在专门针对事实准确性开展的内部压力测试 Kimi Hallu Bench Hard 中，新模型的单项事实陈述错误率从 K3 的 23.4% 降至 8.3%；包含至少一处事实错误的回答比例仅为前代的约 42.4%。（这是一项针对事实准确性的压力测试，样本刻意聚焦模型容易出错的情形，所报告的错误率不代表日常使用中的整体水平。）

接入 Kimi API 开发应用：访问 Kimi 开放平台（platform.kimi.com），模型选择 kimi-k3.1-pro，价格为每百万 Token 输入：1.3 元（命中缓存）和 13 元（未命中缓存），输出 68 元。高速版模型 kimi-k3.1-pro-highspeed，输出速度约 2~3 倍，价格 2 倍。