AI 编程工具 Amp 推出 Spaces：你的 AI 项目经理上线，自主编排 / 协调 Agent 干活

IT之家 11 月 7 日消息，AI 编程协作工具 Amp 昨日（11 月 6 日）宣布推出 Spaces，希望构建面向 AI 智能体（Agent）和团队协作的全新工作方式。

对于用户而言，不再需要手动创建、命名和管理多个 Agent 线程，只需对话一个主 Agent，由它理解需求、拆解任务，并让其自动生成和协调其他 Agent 线程。IT之家附上相关截图如下：

Amp 指出在传统多 Agent 工作流中，用户往往要自己决定拆分、分派以及追踪任务，Spaces 将这一层组织工作交给 Agent：每个 Space 是用户与单个 Agent 的对话，该 Agent 会为用户启动并协调多个并行线程。

例如，团队可以在一个 Space 中提出“推进某项功能上线”或“开展一次安全审查”。主 Agent 会将目标转化为多个具体任务，分别创建线程执行，并将进展以实时卡片形式呈现在聊天中。

Spaces 不只是单人自动化工具，它被设计为团队共同规划和指挥工作的场所：成员可在同一聊天中提出需求、反馈问题或补充想法；每项被拆出的工作会显示当前状态，以及是否需要人工介入。

用户点击任务卡片即可进入对应线程，查看 Agent 的产出、继续迭代或直接推进交付。团队成员还能在消息下评论讨论；只有当有人通过 @amp 提及时，Amp 才会读取相关评论，以减少不必要的干扰。

Amp 将 Spaces 定位为一种“更高层级”的多 Agent 协作方式，用户从逐条安排 Agent，转向一个具备协调能力的 Agent 描述目标，再由后者负责任务分解、线程创建、进度组织和结果汇总。

官方示例显示，一名成员曾通过单个 Space 完成服务账号功能的发布；另一个场景则是定期安全审查。用户只需在侧边栏的 Spaces 区域点击“+”，设置标题和项目，并向 Agent 说明要处理的工作即可开始。

这一功能反映出 AI 编程工具正从“单人问答”走向“团队化、任务编排化”。当 Agent 能够自主拆解和并行执行任务时，开发者的角色可能更多转向定义目标、审查结果、处理关键决策，而非手动调度每一个子任务。

Amp 是一款面向软件开发的 AI 编程 Agent 与开发环境，核心目标是让开发者把“做什么”交给 Agent，而由 Agent 负责读代码、改代码、跑测试、迭代，并在云端或本机持续执行任务。

Amp 可以在用户的工作区中运行工具和 Shell 命令，用于检查代码、执行测试并快速迭代；它还能通过 Task 工具把特定子任务交给子 Agent 处理。