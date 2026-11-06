聚焦内容创作和传播推广两方面突出问题，广电总局开启新一轮微短剧专项治理

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻今日报道，近日，国家广播电视总局在巩固前期微短剧低俗有害和侵权盗版专项治理成效的基础上，针对 AI 微短剧质量良莠不齐、AI 技术助长低俗不良内容反弹等问题，部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理工作，治理为期两个月，自 11 月 1 日起至 12 月底。

新一轮专项治理聚焦两个方面的突出问题：

内容创作方面 深化治理儿童类不良、软色情擦边、极端对立、拜金主义、严重违背家庭伦理道德等低俗不良内容；

治理未按要求备案审核的特殊题材内容；治理“盗脸”“偷声”问题，规范 AI 微短剧创作。 传播推广方面 治理片名、宣推素材、弹幕评论、引流片段中的低俗内容；

治理同一剧集通过更换片名或主角姓名等方式，改头换面、反复播出；治理首页首屏首推和重点榜单推荐同质化问题，提升算法推荐内容的多样性。

IT之家从报道获悉，今年以来，通过开展微短剧低俗有害内容和侵权盗版专项治理，累计下架违规微短剧 7.5 万部，处置违规账号 1500 余个。新一轮专项治理聚焦 AI 技术助长低俗化同质化问题，进一步压实平台机构主体责任，规范平台及账号运营，推动行业生态持续净化。

在加强规范管理的同时，广电总局还会深入实施“微短剧精品创作传播计划”，通过资金扶持、创作引导、文艺评论、组织传播等工作机制，提升微短剧的文化内涵、艺术品质和社会价值，以优秀作品持续涌现带动行业生态持续向好。