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消息称 OpenAI 完成 110 亿美元首期新融资，估值 1.25 万亿美元

2026/11/7 7:24:12 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：问舟
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北京时间 11 月 7 日，据彭博社报道，知情人士称，OpenAI 新一轮融资已完成大约 110 亿美元的首期款项，对公司的估值为 1.25 万亿美元。

据知情人士透露，截至周五，这笔资金已汇入 OpenAI 账户。其中一位知情人士称，本轮融资的剩余部分预计将在未来几周内完成，融资总额最高可能达到 200 亿美元。

在推迟首次公开招股 (IPO) 计划后，OpenAI 已与投资者就大规模融资进行了一个多月的谈判。彭博社此前报道称，OpenAI 最初计划以 1.4 万亿美元的估值融资至少 300 亿美元。但随着 AI 股票在公开市场遭遇大幅抛售，该公司随后缩减了融资计划。

知情人士表示，参与首期融资的投资者包括寇图资本管理和普信集团。本轮融资的其他投资者还包括软银集团、红杉资本、Founders Fund 和安德森 · 霍洛维茨基金。彭博社此前报道称，一个来自阿联酋的投资者财团也参与了本轮融资。

知情人士称，OpenAI 还在与投资银行合作，计划向高净值个人投资者和散户投资者募集资金。

OpenAI 最近一次融资是在今年 3 月，当时该公司完成了 1220 亿美元融资，估值达到 8520 亿美元。

截至发稿，OpenAI 不予置评。

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关键词：OpenAI软银集团红杉资本

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