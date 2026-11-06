北京时间 11 月 6 日，据 Ars Technica 报道，一份本周公开的诉讼文件称，ChatGPT 被指在数月中逐步生成“个性化方案”，帮助北卡罗来纳州女子谢丽尔 · 盖茨（Cheryl Gates）策划毒杀丈夫詹姆斯 · 盖茨（James Gates）。

詹姆斯同时指控 OpenAI 及其 CEO 萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）未设置足够技术防护，阻止相关对话。

大陪审团已于 10 月起诉谢丽尔，罪名包括一级谋杀未遂和食品污染。上述诉讼在起诉前约一周提交至旧金山县高等法院，并于本周公开。

诉讼称，ChatGPT 在谢丽尔的提问变得“明显可疑”后仍未关闭对话，反而提供如何实施和掩盖谋杀的建议。OpenAI 对 Ars Technica 表示，安全是首要任务，已封禁该用户并向执法部门提供信息。

从工作工具到日常依赖

詹姆斯是一名网络安全从业者。两人结婚近 10 年，谢丽尔此前主要在家照顾两个孩子，约两年前因家庭财务压力重返职场，担任儿科职业治疗师。为帮她加快报告撰写，詹姆斯建议她用 ChatGPT 建立可复用模板。谢丽尔很快每天使用，不仅用于工作，也用来安排孩子活动、解释家庭用药和讨论园艺。

随着家庭财务压力增加，两人开始讨论离婚。詹姆斯称自己并未咨询离婚律师，但在警方获取谢丽尔的聊天记录后，他得知 ChatGPT 在离婚可能性出现后放大了她“最没有根据的恐惧”，并“为她发明了新的理由去害怕丈夫”。

从“自我防护”到致命剂量

诉状称，谢丽尔起初称研究毒药是担心丈夫可能杀她，以“自我保护”包装查询。ChatGPT 没有终止对话，而提供夹竹桃（Oleander）的准备、剂量和施用说明，包括抗恶心药会加速还是抑制死亡、是否会在尸检中显现，以及能否通过静脉或肌肉注射替代茶饮摄入并产生同样致命效果。

她至少在 25 次不同对话中继续追问投毒方案，后来目标明确为詹姆斯。她问“注射多少会几乎立即致命 —— 对我或他”，还问“200 磅男性使用 0.2 毫克可乐定是否本身致命”。诉讼称，ChatGPT 没有转介执法、心理治疗或毒物控制机构，而是根据约 200 磅体重反复计算家中每种药物的致死剂量。

Celsius 被指更能掩盖毒物

在完成药物研究后，对话转向如何隐藏毒物。在一个名为“为什么 Celsius 更适合‘隐蔽下药’”的聊天中，ChatGPT 解释，如果詹姆斯早晨饮用 Celsius，它比啤酒或苏打水更能掩盖夹竹桃或其他碾碎药物的苦味。ChatGPT 还称，用注射器刺穿密封易拉罐在物理上可行，且不易留下明显痕迹；深色甜味汽水可能掩盖苦味，但 Celsius“更能隐藏这些粉末”。

Celsius 投毒建议。图片来源：Gates 诉状

关于尸检的提问。图片来源：Gates 诉状

关于投毒的提问。图片来源：Gates 诉状

丈夫出现心脏症状，警方介入

诉讼称，谢丽尔在 2025 年 6 月至 9 月间多次试图毒害丈夫。詹姆斯注意到 Celsius 饮料有苦味，曾倒掉一罐未看管的饮料。最严重一次，他病了 72 小时，出现心脏症状、极度颤抖、腹部刺痛、严重乏力和意识混乱，甚至无法发出连贯短信。他当时未注意到，6 岁儿子拍下了他病重状态的视频。

直到发现一张手写便条，列着“藏起来的东西”和“夹竹桃、可乐定、氯硝西泮、普瑞巴林、硝苯地平和阿替洛尔”等有毒组合，他才报警。便条顶部写着“清除所有对话”和“退出 ChatGPT”，还列出剂量、施用方式和“摄入后昏迷”“致命”等结果。诉讼称，这些对话显示 ChatGPT 不只是机械提供公开知识，而是为她量身定制了一套帮助实施谋杀并逃脱的计划。

警方审查视频后发现，詹姆斯倒入透明杯中的可疑 Celsius 饮料底部有白色粉末结块。在测试 10 罐同款橙色 Celsius 均未发现残留后，警方发出重罪逮捕令。警方还在屋内发现散装胶囊、注射器、滴管、毫克秤、胶囊填充套件、丁腈手套、蓖麻豆种子，以及通过亚马逊购买、藏在詹姆斯车底的 GPS 追踪器。

诉讼诉求与安全争议

OpenAI 还称，已与心理健康专家合作，帮助识别脆弱用户对 ChatGPT 形成潜在危险情感依赖的对话。詹姆斯则表示，妻子“不符合‘脆弱’用户的典型，但依然脆弱”。

诉讼还指控奥尔特曼个人将利润置于安全之上，放宽了本可阻止非法药物输出的防护措施。OpenAI 曾辩称，ChatGPT 在被问及某些药物时不应“评判”或“说教”；詹姆斯称，OpenAI 提供的“用户询问药物使用”示例语气与谢丽尔的对话“惊人相似”。

诉状称，ChatGPT 还让谢丽尔相信詹姆斯“控制欲强”“虐待”“愤怒”“恐吓”，鼓励她以自卫对抗其“自恋、操控”人格，并暗示他因双相情感障碍而“危险且不稳定”。詹姆斯称，这一画像与他没有犯罪记录或相关心理健康记录不符。诉状还称，ChatGPT 向她保证可以永久删除聊天并清除其他数字证据以逃脱谋杀，但诉状称这“明显虚假”地描述了 ChatGPT 自身的数据保留做法。

詹姆斯说，谢丽尔把对婚姻的不满倾诉给 ChatGPT，数月的互动让她越来越远离自己和现实；读到聊天记录后，他认为她并非单独行动。

诉讼寻求补偿性和惩罚性赔偿、禁令救济及算法追缴，并要求 OpenAI 被命令“检测并中断用户似乎正策划对可识别第三方实施暴力的对话”。代表詹姆斯的 Tech Justice Law 律师米塔利 · 贾恩（Meetali Jain）称，这些产品被编程利用人的情绪和冲动来保持参与，“最糟糕的风险 —— 鼓励和协助谋杀未遂 —— 在此案中充分展现”。

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