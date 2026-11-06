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ChatGPT 涉嫌教唆妻子毒杀丈夫？美国一男子起诉 OpenAI

2026/11/6 9:56:13 来源：凤凰科技 作者：于雷 责编：问舟
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北京时间 11 月 6 日，据 Ars Technica 报道，一份本周公开的诉讼文件称，ChatGPT 被指在数月中逐步生成“个性化方案”，帮助北卡罗来纳州女子谢丽尔 · 盖茨（Cheryl Gates）策划毒杀丈夫詹姆斯 · 盖茨（James Gates）。

詹姆斯同时指控 OpenAI 及其 CEO 萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）未设置足够技术防护，阻止相关对话。

大陪审团已于 10 月起诉谢丽尔，罪名包括一级谋杀未遂和食品污染。上述诉讼在起诉前约一周提交至旧金山县高等法院，并于本周公开。

诉讼称，ChatGPT 在谢丽尔的提问变得“明显可疑”后仍未关闭对话，反而提供如何实施和掩盖谋杀的建议。OpenAI 对 Ars Technica 表示，安全是首要任务，已封禁该用户并向执法部门提供信息。

从工作工具到日常依赖

詹姆斯是一名网络安全从业者。两人结婚近 10 年，谢丽尔此前主要在家照顾两个孩子，约两年前因家庭财务压力重返职场，担任儿科职业治疗师。为帮她加快报告撰写，詹姆斯建议她用 ChatGPT 建立可复用模板。谢丽尔很快每天使用，不仅用于工作，也用来安排孩子活动、解释家庭用药和讨论园艺。

随着家庭财务压力增加，两人开始讨论离婚。詹姆斯称自己并未咨询离婚律师，但在警方获取谢丽尔的聊天记录后，他得知 ChatGPT 在离婚可能性出现后放大了她“最没有根据的恐惧”，并“为她发明了新的理由去害怕丈夫”。

从“自我防护”到致命剂量

诉状称，谢丽尔起初称研究毒药是担心丈夫可能杀她，以“自我保护”包装查询。ChatGPT 没有终止对话，而提供夹竹桃（Oleander）的准备、剂量和施用说明，包括抗恶心药会加速还是抑制死亡、是否会在尸检中显现，以及能否通过静脉或肌肉注射替代茶饮摄入并产生同样致命效果。

她至少在 25 次不同对话中继续追问投毒方案，后来目标明确为詹姆斯。她问“注射多少会几乎立即致命 —— 对我或他”，还问“200 磅男性使用 0.2 毫克可乐定是否本身致命”。诉讼称，ChatGPT 没有转介执法、心理治疗或毒物控制机构，而是根据约 200 磅体重反复计算家中每种药物的致死剂量。

Celsius 被指更能掩盖毒物

在完成药物研究后，对话转向如何隐藏毒物。在一个名为“为什么 Celsius 更适合‘隐蔽下药’”的聊天中，ChatGPT 解释，如果詹姆斯早晨饮用 Celsius，它比啤酒或苏打水更能掩盖夹竹桃或其他碾碎药物的苦味。ChatGPT 还称，用注射器刺穿密封易拉罐在物理上可行，且不易留下明显痕迹；深色甜味汽水可能掩盖苦味，但 Celsius“更能隐藏这些粉末”。

Celsius投毒建议。图片来源：Gates诉状

Celsius 投毒建议。图片来源：Gates 诉状

关于尸检的提问。图片来源：Gates诉状

关于尸检的提问。图片来源：Gates 诉状

关于投毒的提问。图片来源：Gates诉状

关于投毒的提问。图片来源：Gates 诉状

丈夫出现心脏症状，警方介入

诉讼称，谢丽尔在 2025 年 6 月至 9 月间多次试图毒害丈夫。詹姆斯注意到 Celsius 饮料有苦味，曾倒掉一罐未看管的饮料。最严重一次，他病了 72 小时，出现心脏症状、极度颤抖、腹部刺痛、严重乏力和意识混乱，甚至无法发出连贯短信。他当时未注意到，6 岁儿子拍下了他病重状态的视频。

直到发现一张手写便条，列着“藏起来的东西”和“夹竹桃、可乐定、氯硝西泮、普瑞巴林、硝苯地平和阿替洛尔”等有毒组合，他才报警。便条顶部写着“清除所有对话”和“退出 ChatGPT”，还列出剂量、施用方式和“摄入后昏迷”“致命”等结果。诉讼称，这些对话显示 ChatGPT 不只是机械提供公开知识，而是为她量身定制了一套帮助实施谋杀并逃脱的计划。

警方审查视频后发现，詹姆斯倒入透明杯中的可疑 Celsius 饮料底部有白色粉末结块。在测试 10 罐同款橙色 Celsius 均未发现残留后，警方发出重罪逮捕令。警方还在屋内发现散装胶囊、注射器、滴管、毫克秤、胶囊填充套件、丁腈手套、蓖麻豆种子，以及通过亚马逊购买、藏在詹姆斯车底的 GPS 追踪器。

诉讼诉求与安全争议

OpenAI 还称，已与心理健康专家合作，帮助识别脆弱用户对 ChatGPT 形成潜在危险情感依赖的对话。詹姆斯则表示，妻子“不符合‘脆弱’用户的典型，但依然脆弱”。

诉讼还指控奥尔特曼个人将利润置于安全之上，放宽了本可阻止非法药物输出的防护措施。OpenAI 曾辩称，ChatGPT 在被问及某些药物时不应“评判”或“说教”；詹姆斯称，OpenAI 提供的“用户询问药物使用”示例语气与谢丽尔的对话“惊人相似”。

诉状称，ChatGPT 还让谢丽尔相信詹姆斯“控制欲强”“虐待”“愤怒”“恐吓”，鼓励她以自卫对抗其“自恋、操控”人格，并暗示他因双相情感障碍而“危险且不稳定”。詹姆斯称，这一画像与他没有犯罪记录或相关心理健康记录不符。诉状还称，ChatGPT 向她保证可以永久删除聊天并清除其他数字证据以逃脱谋杀，但诉状称这“明显虚假”地描述了 ChatGPT 自身的数据保留做法。

詹姆斯说，谢丽尔把对婚姻的不满倾诉给 ChatGPT，数月的互动让她越来越远离自己和现实；读到聊天记录后，他认为她并非单独行动。

诉讼寻求补偿性和惩罚性赔偿、禁令救济及算法追缴，并要求 OpenAI 被命令“检测并中断用户似乎正策划对可识别第三方实施暴力的对话”。代表詹姆斯的 Tech Justice Law 律师米塔利 · 贾恩（Meetali Jain）称，这些产品被编程利用人的情绪和冲动来保持参与，“最糟糕的风险 —— 鼓励和协助谋杀未遂 —— 在此案中充分展现”。

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关键词：ChatGPTOpenAI奥尔特曼

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