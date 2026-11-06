OpenAI 最强网安 AI 模型：GPT-6 Cyber 登场，性能提高 51%、发现火狐 Firefox 浏览器 81 个新漏洞

IT之家 11 月 6 日消息，OpenAI 昨日（11 月 5 日）发布博文，宣布推出发布网络安全专用模型 GPT-6 Cyber，官方宣称在发现、验证和修复软件漏洞方面，比上一代 GPT-5.6 Cyber 实现显著提升，在 ExploitGym 测试中跑分相对提升 51%。

ExploitGym 基准主要检验模型能否利用指定远程漏洞，GPT-6 Cyber 得分为 48.5%，较 GPT-5.6 Cyber 的 32.1% 相对提升约 51%。OpenAI 还称，该模型在无部署安全提示时，99.93% 的测试避免攻击授权范围外的服务；启用提示后，这一比例达到 100%。

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实际成效方面，OpenAI 研究人员利用 GPT-6 Cyber 复现了 1,724 个 Linux 内核漏洞，并为其中 948 个开发出可用的权限提升利用程序；同时，该模型在 Firefox 中发现 81 个此前未知的高危漏洞，并向 Mozilla 提交证据、可复现测试和候选补丁，Mozilla 已开始发布修复。

OpenAI 将 GPT-6 Cyber 在其“准备框架”下的网络安全风险等级定为 Critical（关键），高于上一代的 High。公司强调，该模型初期仅向经批准的 Daybreak Red 客户开放，并配套滥用监测、凭据保护、沙箱、人工监督及针对关键基础设施的高风险行为拦截等安全机制。

OpenAI 表示，前沿模型正进入“用 AI 保护软件”的关键窗口期，未来将扩大 Daybreak 计划覆盖面，帮助各类组织、独立研究人员和开源维护者开展漏洞研究、代码审查与补丁开发。

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