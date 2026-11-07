苹果：超 10 万款应用已适配 iPhone Duo 折叠屏手机

IT之家 11 月 7 日消息，据 CNET 今日报道，随着苹果 iPhone Duo 折叠机型面向普通消费者发售，不少新机用户发现：部分常用 App 并未针对内屏做好适配。对于一款采用全新硬件设计的手机来说，这类情况十分常见，众多安卓折叠屏设备也经历过相同阶段，App 完成适配往往需要一定周期，苹果证实现状正在改善。

苹果全球开发者关系副总裁苏珊・普雷斯科特向 CNET 表示：“如今 App Store 上已经上线超过 10 万款适配 iPhone Duo 的应用，并且每天都有成千上万款经过优化的新应用上架。”

“仅过去一个月，全球 19 座城市就有数千名开发者参与我们的线下技术工坊，亲手体验 iPhone Duo，为用户带来更新后的应用版本。”普雷斯科特说道，“开发者们热情高涨。随着越来越多应用完成对 iPhone Duo 的适配，应用更新的速度还会进一步加快。”

在这些适配应用当中，微软 Word 与 Outlook 经过调整，界面效果接近桌面端版本；Zoom 则把内屏化作更大的视频会议画面。此外苹果确认，体育爱好者可以使用 NBA、NHL 官方 App，在大屏上观看比赛直播与赛事集锦。

据IT之家此前报道，苹果在 2026 年秋季发布会上发布了旗下首款折叠屏手机 iPhone Duo，售价 15,999 元起。该机配备苹果迄今面积最大 iPhone 显示屏，展开状态亦是迄今最薄的 iPhone。iPhone Duo 还搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，号称相对 iPhone 17 Pro 持续性能提升 35%。