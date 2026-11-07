美国“空中外卖”竞争白热化：谷歌系 Wing 投资 1.25 亿美元建无人机厂，瞄准 270 家沃尔玛门店

IT之家 11 月 7 日消息，谷歌母公司 Alphabet 旗下无人机配送公司 Wing 昨日（11 月 6 日）宣布，将在未来两年内投资最高 1.25 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8.36 亿元人民币），用于在美国得克萨斯州沃斯堡建设并运营一座新一代无人机生产设施。该工厂面积约 1.5 万平方英尺，预计可创造至多 100 个制造业岗位，并具备年产数万架无人机的潜在能力。

图源：Wing

Wing 表示，这笔投资将主要用于直接制造，以支持其下一代配送无人机的本土化生产。新工厂将用于制造其下一代送货无人机，以支撑沃尔玛计划到 2027 年扩展至超过 270 家门店的无人机配送网络。Wing 目前已在达拉斯-沃斯堡都会区为沃尔玛提供配送服务，当地已有 19 家沃尔玛门店接入其无人机配送体系。

这则消息发布的前一天，沃尔玛另一家无人机合作伙伴 Zipline 宣布完成 15 亿美元（现汇率约合 100.29 亿元人民币）融资，估值达 215 亿美元（现汇率约合 1,437.51 亿元人民币），并与沃尔玛签署新增 300 个配送站点的合作。

Wing 现有“蜂鸟”（Hummingbird）系列配送无人机最高巡航速度为每小时 97 公里，最大载重约 2.3 公斤，可通过系绳将包裹降至指定地点。该公司称，其服务已覆盖全美 70 多个站点，今年已完成超过 100 万次美国家庭配送，并计划到 2027 年覆盖近 20 个都市圈、触达约 4,000 万美国用户。