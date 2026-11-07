谷歌母公司 Alphabet 斥资约 5.48 亿美元建仓高通，押注 AI 芯片新赛道

IT之家 11 月 7 日消息，路透社今天（11 月 7 日）发布博文，报道称谷歌母公司 Alphabet 在第三季度首次买入芯片巨头高通约 297.7 万股股票，持仓市值约 5.48 亿美元（IT之家注：现汇率约合 36.62 亿元人民币），约占高通总股本 0.5%。

根据美国证券监管文件披露，Alphabet 第三季度持仓总市值约为 883 亿美元（现汇率约合 5,900.67 亿元人民币），上一季度约为 991 亿美元（现汇率约合 6,622.38 亿元人民币），环比下降约 10.9%。当季新增 4 只股票持仓、增持 1 只股票、减持 3 只股票，并且清仓 3 只股票；前十大持仓合计占比达到 99.48%。

根据披露的 Alphabet 持仓投资组合中，本次购入高通股票是新增的重要标的，按持仓市值排名第六：

SpaceX ：约 837.34 亿美元（现汇率约合 5,595.55 亿元人民币），占 94.78%

芝商所（CME） ：约 9.13 亿美元（现汇率约合 61.01 亿元人民币），占 1.03%

Planet Labs ：约 5.78 亿美元（现汇率约合 38.62 亿元人民币），占 0.65%

Arm ：约 5.68 亿美元（现汇率约合 37.96 亿元人民币），占 0.64%

Revolution Medicines ：约 5.49 亿美元（现汇率约合 36.69 亿元人民币），占 0.62%

高通：约 5.48 亿美元（现汇率约合 36.62 亿元人民币），占 0.62%

高通长期是安卓手机生态的核心芯片供应商，与谷歌在智能手机、Chromebook 笔记本及汽车 AI 芯片等领域已有深度合作。此次股权布局，正值高通加速从手机芯片业务向 AI 数据中心芯片扩张的关键阶段。高通此前预计，到 2029 年其数据中心业务营收有望达到 150 亿美元（现汇率约合 1,002.38 亿元人民币）。

市场将这笔投资解读为谷歌对高通数据中心转型的重要背书。消息披露后，高通股价一度上涨约 5%。不过，监管文件仅显示 Alphabet 截至 9 月 30 日的持仓情况，并未说明买入时间、交易方式，也未确认该持股与高通 AI 数据中心业务存在直接采购或合作安排。