国防部回应“攻击-21”隐身无人机首次在四川舰成功起降：中国军队新域新质作战力量建设取得的重要阶段性成果

IT之家 11 月 6 日消息，据央视军事今日报道，有记者问：据报道，攻击 21 首次在四川舰成功起降。有媒体称这将拓展中国海军远海作战能力，改变西太平洋海上力量对比。请问对此有何评论？

国防部新闻发言人陈曦大校：“攻击-21”隐身无人机首次在四川舰成功起降，是中国军队新域新质作战力量建设取得的重要阶段性成果。我们坚持以作战需求为牵引，紧跟世界军事科技发展，加快武器装备现代化，完全是为了维护国家主权、安全、发展利益。需要强调的是，中国坚持走和平发展道路，一贯奉行防御性国防政策，始终是世界的和平力量、稳定力量、进步力量。

据央视新闻报道，10 月下旬，我国首艘 076 型两栖攻击舰四川舰连续开展海上试验，我军首型舰载察打一体隐身无人机“攻击-21”首次在四川舰成功起降。

据介绍，这是我国两栖攻击舰发展历程上取得的又一次突破，标志着人民海军具备固定翼隐身无人机在大型海上作战平台起降能力。

IT之家注：海军四川舰，舷号 51，是我国自主设计研发建造的 076 型两栖攻击舰首舰，于 2024 年 12 月 27 日下水命名，创新应用了全自动着舰引导系统、新型综合电力系统、电磁弹射和阻拦技术，可搭载固定翼无人机、直升机、两栖装备等。

自 2025 年 11 月首次海试以来，四川舰按计划稳步开展各项海上试验，顺利完成各类装设备调试和整体运行稳定性测试。今年 7 月，四川舰甲板已划线，电弹已就位，阻拦索已安装。

四川舰外观上最引人注目的设计是其独特的双舰岛式上层建筑和全纵通飞行甲板。传统的单舰岛设计在功能划分上存在一定限制，而四川舰采用的双舰岛设计，实现了前舰岛专注于航行指挥和编队协同，后舰岛则专门负责航空管制，包括无人机、直升机及友舰战机的指挥调度。