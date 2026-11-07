卫冕冠军 T1 3:1 战胜 KC 跻身《英雄联盟》S16 四强，11 月 9 日半决赛对阵 BLG

IT之家 11 月 7 日消息，《英雄联盟》2026 全球总决赛淘汰赛 1/4 决赛落幕，最终 lCK 三号种子 T1 以 3:1 的成绩成功战胜 LEC 三号种子 KC 拿到最后一张 S16 四强门票，将在 11 月 9 日与 LPL 二号种子 BLG 战队展开强强对决。

这是 T1 和 Faker 选手第 11 次打进全球总决赛，而且 11 次均获得四强及以上的成绩、从 2021 年开始连续六年打进全球总决赛四强及以上。

这也意味着，时隔九年 S 赛四强战再次上演两场 LPL 对 LCK 的“中韩对决”，上一次还要追溯到 2017 年 S7 全球总决赛。当年 LPL 赛区的 RNG、WE 与 LCK 赛区的 SKT、SSG 共同晋级四强。

第一局赛事简介：

【T1 1:0 KC】 【本局 MVP】T1 战队下路选手 Peyz 【本局比赛战报】 10 分钟，上路对拼中，Canna 兰博对奥恩完成对位单杀拿到一血，随后 Oner 嘉文四世赶到留住并击败兰博，双方一换一； 25 分钟，野区发生团战，Peyz 芸阿娜伤害拉满拿到双杀，T1 击败 KC 三人并拿到大龙； 26 分钟，双方争夺小龙，Peyz 芸阿娜果断开启大招拿到三杀，T1 再次击败 KC 三人； 35 分钟，T1 进攻 KC 高地，Faker 维克托完成收割收获三杀，Peyz 芸阿娜双杀，T1 团灭 KC 并推平基地拿下胜利。

第二局赛事简介：

【T1 2:0 KC】 【本局 MVP】T1 战队辅助选手 Keria 【本局比赛战报】 3 分钟，河道发生团战，Faker 卡西奥佩娅击败潘森拿到一血，T1 击败 KC 三人； 17 分钟，T1 在上路发起进攻，T1 众人追击果断，Faker 卡西奥佩娅双杀，T1 打出一换四； 28 分钟，中路爆发团战，Peyz 卡莎和 Doran 奥拉夫分别拿下双杀，T1 团灭 KC 并推平基地拿下胜利。

第三局赛事简介：

【T1 2:1 KC】 【本局 MVP】KC 战队打野选手 Yike 【本局比赛战报】 19 分钟，Caliste 艾希大招超远距离命中杰斯，Yike 赵信击败杰斯拿到一血，但同时在中路 Peyz 泽丽击败奎桑提； 28 分钟，双方争夺大龙，Yike 赵信拿到大龙，团战中双方打出一换一； 35 分钟，双方争夺远古巨龙，Caliste 艾希大招再次精准命中，kyeahoo 艾尼维亚双杀，KC 打出二换三并拿下远古巨龙； 36 分钟，KC 进攻 T1 高地，kyeahoo 艾尼维亚拿下双杀，KC 推平 T1 基地并拿下胜利。

第四局赛事简介：

【T1 3:1 KC】 【本局 MVP】T1 战队下路选手 Peyz 【本局比赛战报】 6 分钟，Yike 孙悟空支援上路，Canna 雷克顿击败卡蜜尔拿到一血； 21 分钟，双方争夺小龙，Faker 安妮传送绕后封锁战场，Peyz 厄运小姐拿下三杀，T1 打出一换五并拿下大龙； 27 分钟，中路爆发团战，Faker 安妮再次分隔战场，Peyz 厄运小姐再次收割完成三杀，T1 一换三； 35 分钟，高地爆发团战，T1 击败 KC 三人随后推平基地赢下比赛。

在赛后采访中，面对半决赛交手的队伍 BLG，Peyz 表示：其实 BLG 目前势头正盛，他们也是一支非常强的队伍，所以说只要我们自己好好准备，打出自己该有的风采的话，我相信我们是可以赢下他们的。

在主舞台的赛后专访环节，Faker 表示：BLG 在本届世界赛上展现出了极其强劲的实力，并且接连击败了 LCK 的队伍，我认为他们确实是一支完全具备夺冠实力的强队。不过很遗憾他们将在 4 强赛中遇到我们，对此只能为 BLG 感到有些可惜了。

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