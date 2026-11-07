6.5 升 V12 加三电机：兰博基尼为沙特客户交付两辆沙漠主题 Revuelto 超跑

IT之家 11 月 7 日消息，汽车媒体 The Supercar Blog 昨日（11 月 6 日）报道，兰博基尼（Lamborghini）近日在意大利圣亚加塔 · 博洛涅塞总部，向沙特阿拉伯客户交付两辆专属定制 Revuelto 超级跑车。

新车由品牌 Ad Personam 个性化定制项目打造，将沙特沙丘的色彩与流动线条融入车身及座舱设计，两辆车均以白色为主调，只是通过不同光泽和材质展现区别。

第一辆采用 Bianco Phanes 哑光白车漆，搭配 Nero Nemesis 黑色图案、Verde Speranza 绿色点缀及亮面碳纤维；第二辆则选择 Bianco Monocerus 亮光白车漆，配以 Nero Noctis 黑色图案、Verde Rodope 绿色细节和哑光碳纤维。

内饰方面延续沙漠主题，椅、门板及靠背上的刺绣模拟风塑沙丘的纹理，座舱后壁带有“Legacy”字样，两车还配备“1 of 2”专属铭牌。IT之家附上相关图片如下：

以上图源：兰博基尼

动力方面，两车保留标准版 Revuelto 的混动系统，由 6.5 升自然吸气 V12 发动机与三台电动机共同提供动力，综合输出为 1,001 hp，匹配八速双离合变速箱及电动化四驱系统。