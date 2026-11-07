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特斯拉量产 Cybercab 无人驾驶电动车亚洲首秀：金色无方向盘、无踏板

2026/11/7 14:17:06 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 7 日消息，新浪科技今天（11 月 7 日）发布博文，报道称 11 月 5 日至 10 日在国家会展中心举行的第九届中国国际进口博览会上，特斯拉展示了 Cybercab 无人驾驶出租车，也是金色无方向盘、无踏板的特斯拉量产 Cybercab 亚洲首秀。

视频源：第一财经日报

本次特斯拉展台位于上海国家会展中心 3H 馆，官方账号 @中国国际进口博览会 亲自为其站台，表示：

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IT之家援引博文介绍，特斯拉 Cybercab 无人驾驶出租车于 9 月 3 日在美国奥斯汀开始运营，30 天内投入服务的车辆超过 300 辆，规模扩大至原来的 10 倍。

图源：特斯拉官方账号

截至 10 月 18 日，特斯拉 Robotaxi 车队在车内无安全员的情况下累计行驶约 500 万公里，车辆自身安全气囊零弹出，未发生主动碰撞致人受伤的事件。

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关键词：特斯拉Cybercab

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