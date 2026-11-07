消息称内存价格彻底崩坏前各手机厂商“超大杯”部分影像配置已属绝版硬件

IT之家 11 月 7 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，盘点了内存价格彻底崩坏前的“超大杯”机型：

博主透露，以上大多数是绝版硬件。

有网友询问若没有影像超大杯，是否会有其他替代方案？博主回复称：“Pocket 云台相机。”还有网友询问双潜望长焦后面是否还有一家新机采用？博主表示：“另一家双潜望还没落地，而且没有 10X。”

据IT之家今日早些时候报道，该博主还爆料，称 vivo X500 Ultra 目前是正常打磨中，或许是同阵营唯一影像超大杯。vivo 副总裁、产品副总裁黄韬先前也确认，X500 Ultra 机型会正常迭代，预计明年 3-4 月发布，影像会拉开和 Pro Max 的差距，主打先锋用户与专业创作者。

延伸阅读

此轮内存价格上涨与手机市场自身需求无关，主因是 AI 服务器抢占了存储产能 —— 同一片晶圆，做服务器内存（HBM）比做手机内存更赚钱，产能便随之倾斜。据集邦咨询等机构对内存合约价的追踪，2026 年上半年 DRAM 与 NAND 合约价连续两个季度保持两位数上涨，DRAM 在整机物料中的占比一度超过处理器，成为单一成本最高的元器件。

文中提到的 LOFIC，全称为横向溢出积分电容（Lateral Overflow Integration Capacitor），是一种从图像传感器硬件层面重构的高动态范围成像技术。其原理类似在每个像素的光电二极管旁加装一个“电容蓄水池”，当电荷超过光电二极管容量时“横向溢出”存入备用电容，从而通过单次曝光同时记录中低亮度与高亮度信息。相较传统多帧合成 HDR，LOFIC 可减少运动模糊、鬼影与处理延迟，动态范围可达 140dB 以上，最初被用于汽车自动驾驶等复杂光线场景。

事实上，在内存涨价压力下，Ultra 机型被取消或收缩已非个例。2026 年 4 月发布的华为 Pura 90 系列便率先取消了 Ultra 版本；此后有爆料称小米 18 Ultra 被砍，原因是 12GB+256GB 版本定价 9999 元，内部认为价格过高、销量难以支撑。另有消息称 OPPO 和 vivo 下一代 Ultra 版旗舰仅在中国市场发售，不再面向全球市场发布。

关于 vivo X500 Ultra，此前爆料显示其基本确定搭载第六代骁龙 8 超级至尊版（骁龙 8EE6）芯片，暂定排期明年 3-4 月，其国际版也已现身数据库。另有测试信息显示，该机最新一版工程机正在测试 200Mp、1/1.12 英寸超大底的长焦方案。