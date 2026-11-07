小米澎湃 HyperOS 4 近期修复进展公布，Xiaomi 17 系列手机多个问题优化

IT之家 11 月 7 日消息，小米员工昨日在小米社区发布了澎湃 HyperOS 4 近期的修复进展汇总。据介绍，修复将随后续版本推送逐步生效，具体时间因机型及应用版本不同，以实际更新为准。其中提到，Xiaomi 17 系列手机多个问题优化。
IT之家附小米澎湃 HyperOS 4 系统最新优化进展如下：
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.5.0 版本部分场景下自动任务执行异常的问题
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下小米视频横屏播放显示异常的问题
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下全局搜索界面显示异常的问题
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下悬浮键盘显示异常的问题
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下笔记换行格式丢失的问题
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下微信使用时偶发卡顿的问题
Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下相册编辑闪退的问题
Xiaomi 17 Pro 4.0.5.0 版本部分场景下应用商店运行卡顿的问题
Xiaomi 17 Pro 4.0.5.0 版本部分场景下计算器历史记录显示异常的问题
Xiaomi 17 Pro 4.0.5.0 版本部分场景下浏览器闪退的问题
Xiaomi 17 4.0.5.0 版本部分场景下后置相机拍摄照片清晰度异常的问题
Xiaomi 17 4.0.4.0 版本部分场景下全局搜索入口异常的问题
REDMI K90 4.0.4.0 版本部分场景下小米商城界面显示异常的问题
以上为小米澎湃 HyperOS 4 部分问题处理进展，公告中列出的机型为已验证的代表机型，如其他机型存在相同问题也会进行修复。