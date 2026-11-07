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小米澎湃 HyperOS 4 近期修复进展公布，Xiaomi 17 系列手机多个问题优化

2026/11/7 16:52:00 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 11 月 7 日消息，小米员工昨日在小米社区发布了澎湃 HyperOS 4 近期的修复进展汇总。据介绍，修复将随后续版本推送逐步生效，具体时间因机型及应用版本不同，以实际更新为准。其中提到，Xiaomi 17 系列手机多个问题优化。

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▲ IT之家开箱：小米 17 Pro / Pro Max 手机图赏

IT之家附小米澎湃 HyperOS 4 系统最新优化进展如下：

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.5.0 版本部分场景下自动任务执行异常的问题

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下小米视频横屏播放显示异常的问题

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下全局搜索界面显示异常的问题

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下悬浮键盘显示异常的问题

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下笔记换行格式丢失的问题

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下微信使用时偶发卡顿的问题

  • Xiaomi 17 Pro Max 4.0.4.0 版本部分场景下相册编辑闪退的问题

  • Xiaomi 17 Pro 4.0.5.0 版本部分场景下应用商店运行卡顿的问题

  • Xiaomi 17 Pro 4.0.5.0 版本部分场景下计算器历史记录显示异常的问题

  • Xiaomi 17 Pro 4.0.5.0 版本部分场景下浏览器闪退的问题

  • Xiaomi 17 4.0.5.0 版本部分场景下后置相机拍摄照片清晰度异常的问题

  • Xiaomi 17 4.0.4.0 版本部分场景下全局搜索入口异常的问题

  • REDMI K90 4.0.4.0 版本部分场景下小米商城界面显示异常的问题

以上为小米澎湃 HyperOS 4 部分问题处理进展，公告中列出的机型为已验证的代表机型，如其他机型存在相同问题也会进行修复

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关键词：Xiaomi 17小米澎湃 OS 4REDMI K90小米

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