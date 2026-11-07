Newzoo 调查：在核心玩家中，实体游戏约占主机付费游戏库的 30%

IT之家 11 月 7 日消息，据 gamesradar+ 报道，研究机构 Newzoo 联合 G2A 发布的一项新调查显示，实体游戏占核心玩家所玩游戏的 11% 以上，甚至占所拥有的（付费）主机游戏的 30%。

Newzoo 研究总监 Alexis Pamboris 指出：“尽管有实体媒介走向消亡的预测，但实体形态仍然在这个行业版图中占据着一席之地。”

据悉，该报告共收集了来自美国、英国、德国、波兰、巴西和沙特阿拉伯这六大市场超过 6,000 名“核心玩家”的样本，各市场样本量分布均匀。

调查的实地调研期为 2026 年 8 月，值得一提的是，该调研时间节点恰处于索尼宣布 2028 年起 PlayStation 主机上的新游戏将不再推出实体光盘版本之后。

IT之家注意到，报告将“核心玩家”定义为：“年龄在 18 至 55 岁之间，每月至少在 PC 或第九世代主机上玩游戏”，且在过去一年内购买或通过 PlayStation Plus、Xbox Game Pass 等付费订阅服务体验过 AA 或 AAA 级作品的群体。数据显示，核心玩家平均每年游玩约 13.3 款游戏。

报告还重点分析了受访者获取这些游戏的渠道途径：43% 为买断拥有，19% 通过订阅服务获取，38% 为免费游戏。

综合来看，这 6,000 名玩家所玩的游戏中，实体版占整体的 11%。但如果仅针对那 43% 直接买断拥有（即玩家单款全款购买）的游戏来看，实体版的占比则超过 25.5% 。

在主机玩家群体中，实体版占总拥有量的 14%，数字版占 32%。如果同样仅按买断所有权进行细分、排除订阅制和免费游戏，实体版在本次调查期内受访者所玩的付费买断制主机游戏中占比达 30.4%。