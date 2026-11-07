深蓝汽车“车载洗脚装置”专利公布：脚盆能直接塞到座椅底下

IT之家 11 月 7 日消息，如今车内的“冰箱彩电大沙发”早已不稀奇，然而，把泡脚盆装进座舱可不常见。

IT之家从国家专利公布公告网站获悉，深蓝汽车科技有限公司今年 7 月申请的专利于 10 月 9 日公布，申请公布号为 CN122873858A。

该装置主要由脚盆和伸缩机构组成，平时可折叠收纳在副驾驶座椅下方的专用空间内，需要泡脚时再伸出展开。不仅如此，脚盆内部还设计了防溅水结构、导流孔和防晃结构。脚盆通过快接接头与车身管路连接，可以随时拆卸，收纳空间内还可安装消毒组件。

根据专利文件的“背景技术”页面，随着车辆舒适性配置的不断发展，车辆已不仅用于满足乘员的基础出行需求，还逐渐承载休憩、护理和健康管理等使用需求。

深蓝汽车方面表示，在长时间乘车过程中，乘员足部长时间处于相对固定姿态，容易产生酸胀、疲劳等不适感，因此，部分车辆中会配置足部按摩或足部护理类装置，以改善乘员的乘坐体验。现有足部护理装置通常为外置式结构或固定式结构，在使用和收纳时需要占用车内空间，固定式结构则容易影响乘员腿部活动区域，不利于车辆座舱空间的合理利用。

此外，足部护理装置在车辆中布置时，还需要与车辆既有结构及相关功能系统进行适配，适配难度较高。

据了解，本申请的目的在于提供一种车载洗脚装置和车辆，旨在解决现有足部护理装置占用车内空间、与车辆既有结构适配难度较高的问题。