全新深蓝 S05 新增智能生态仪表屏：4.39 英寸 OLED，显示核心行车信息

IT之家 10 月 19 日消息，深蓝汽车官方发布，全新深蓝 S05 新增智能生态仪表屏。此前，深蓝 S05 仅提供 AR-HUD 抬头显示，智能生态仪表屏采用 4.39 英寸 OLED 屏，信息一目了然。

IT之家注意到，全新深蓝 S05 车型于今年 8 月上市，共推出 5 款车型，售价区间 11.99-15.19 万元，限时优惠价 11.59-14.49 万元。

该车内饰采用悬浮星舰设计理念，提供星云紫、热浪橙、星岩灰三种配色。车内搭载 256 色悬浮式环抱氛围灯，并配备高级木纹理装饰面板。该车取消了传统液晶仪表盘，行车信息通过 HUD 抬头显示投射，车机系统升级为 DEEPAL OS 4.2，同时完善了手车互联、全座舱情景模式等功能，提供三辐多功能方向盘、手机无线充电、前排双杯架及电子怀挡。

动力方面，全新深蓝 S05 延续在售车型，提供纯电和增程两种选择。纯电版搭载后置单电机，最大功率 272 马力，提供 56.12kWh 和 68.82kWh 两种电池容量，对应 CLTC 续航里程分别为 520km 和 620km。

增程版由 1.5L 发动机（98 马力）搭配驱动电机（238 马力），配 28.39kWh 电池，纯电续航 215km，综合续航 1310km。