基于华为星迹定位技术：百度地图鸿蒙版专属室内导航功能上新，首批支持全国 22 个城市

IT之家 11 月 7 日消息，百度地图官方今日宣布，鸿蒙专属室内导航功能上新。

据介绍，百度地图鸿蒙专属室内导航功能基于华为星迹定位技术，可从进商场到找店铺，精准定位目的地；首批上线全国 22 个城市、覆盖 106 家大型商业体 / 热门商场；支持自动切换楼层，找入口、坐电梯，室内室外不切换。

据IT之家此前报道，今年 10 月 12 日，在华为终端创新技术沟通会，华为终端 BG CTO、华为终端 BG 硬件工程与产品开发管理部部长李小龙分享了华为星迹定位技术的核心亮点。

随着隧道、跑步、地库、滑雪、室内、高架 / 运动场等场景的拓展，李小龙表示，传统定位技术已无法满足消费者复杂场景需求，因此华为首发了星迹定位技术。

针对高架行驶时没有高精度导航无法及时变道这一痛点，华为采用海思短距芯片 + GNSS 载波相位测量，实现测距精度提升超 10 倍。华为星迹定位技术在车道级导航下能实现亚米级的定位精度。通过 RTK+AI-PDR 融合，华为 Mate 90 系列手机首发支持运动场跑道级导航。

针对在逛商场时找不到店铺这一痛点，李小龙表示，华为与合作伙伴一起将 LBS 位置服务深入到室内商业之中。目前，华为星迹定位技术已支持 500,000 个商圈围栏、17,000 栋室内定位建筑。华为花瓣地图的商场店铺级导航已支持 260+ 商场，未来每月预计新增 200+。

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